https://ria.ru/20240612/blinovskiy-1952316235.html

Муж Блиновской задолжал дочернему предприятию "Газпрома"

Муж Блиновской задолжал дочернему предприятию "Газпрома" - РИА Новости, 12.06.2024

Муж Блиновской задолжал дочернему предприятию "Газпрома"

Бизнесмен, муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский задолжал 60 тысяч рублей дочернему предприятию "Газпрома", которое поставляет природный газ жителям... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T07:12

2024-06-12T07:12

2024-06-12T07:15

происшествия

республика адыгея

ярославская область

елена блиновская

алексей блиновский

следственный комитет россии (ск рф)

газпром

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Бизнесмен, муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский задолжал 60 тысяч рублей дочернему предприятию "Газпрома", которое поставляет природный газ жителям Республики Адыгея, выяснило агентство РИА Новости. Алексей Блиновский - муж блогера Елены Блиновской. Супруги обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Как следует из решения суда, которое есть в распоряжении агентства, Блиновский задолжал 59 820,58 рубля ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" в Адыгее. Судебный приказ на взыскание задолженности был издан решением Арбитражного суда Республики Адыгея от 23 октября 2023 года. Кроме того, Блиновский должен покрыть расходы по оплате госпошлины в размере 1196 рублей. Непогашенная задолженность бизнесмена на сумму 61 016,83 рубля также указана на сайте Федеральной службы судебных приставов. Исполнительное производство имущественного характера было заведено 24 января 2024 года. Сам Блиновский зарегистрирован в Ярославской области. Однако, согласно данным из открытых источников, в ауле Пшикуйхабль в Адыгее у Блиновских в 2020 году было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Сады Адыгеи". Фирма занимается выращиванием плодовых деревьев, кустарников и орехов. Гендиректором организации до 26 февраля 2024 года числилась сестра бизнесмена Наталья Блиновская. По данным СК, блогер Елена Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили. В апреле стало известно, что Блиновский уехал в зону проведения СВО.

https://ria.ru/20240603/blinovskaya-1950216712.html

https://ria.ru/20240406/blinovskaya-1938240164.html

https://ria.ru/20240603/portnyagin-1950134695.html

республика адыгея

ярославская область

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происшествия, республика адыгея, ярославская область, елена блиновская, алексей блиновский, следственный комитет россии (ск рф), газпром