https://ria.ru/20240612/blinken-1952385618.html

Блинкен прокомментировал позицию ХАМАС по перемирию

Блинкен прокомментировал позицию ХАМАС по перемирию - РИА Новости, 12.06.2024

Блинкен прокомментировал позицию ХАМАС по перемирию

Позиция ХАМАС по предложению о перемирии ставит вопросы об их добросовестности, дальнейшие правки к инициативе убедят весь мир в том, что именно на палестинском РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:18

2024-06-12T16:18

2024-06-12T16:18

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Позиция ХАМАС по предложению о перемирии ставит вопросы об их добросовестности, дальнейшие правки к инициативе убедят весь мир в том, что именно на палестинском движении ответственность за конфликт, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "В какой-то момент переговоров, вы оказываетесь в точке, когда одна из сторон продолжает вносить изменения в свои требования, включая изменения в те требования, которые ранее принимала. Вы должны спросить, ведут ли они переговоры добросовестно", - заявил Блинкен в Дохе по итогам своего визита в Катар. Трансляцию мероприятия вел госдеп. Как заявил Блинкен, в ближайшие дни будет предпринята попытка "заполнить образовавшиеся пустоты", если это возможно. "Может быть, ХАМАС продолжит говорить "нет", тогда весь мир увидит, что ответственность за продолжение войны, которую они начали на них", - сказал Блинкен. По его словам, Израиль принял предложение в том виде, в котором оно было сделано. ХАМАС, как сообщалось, выступил с рядом поправок, часть из которых, по словам Блинкена, не приемлема. Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы. Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.

https://ria.ru/20240612/sdelka-1952383720.html

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