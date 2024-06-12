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В Керамическом проезде в Москве благоустроят сквер - РИА Новости, 12.06.2024
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10:06 12.06.2024
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В Керамическом проезде в Москве благоустроят сквер
В Керамическом проезде в Москве благоустроят сквер - РИА Новости, 12.06.2024
В Керамическом проезде в Москве благоустроят сквер
Сквер в Керамическом проезде в Москве благоустроят в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:06
2024-06-12T10:06
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сквер в Керамическом проезде в Москве благоустроят в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Небольшой сквер в Керамическом проезде благоустроят в этом году. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства. Сквер — любимое место отдыха жителей домов, расположенных неподалеку", - говорится в сообщении. Уточняется, что после благоустройства в сквере появится игровое пространство с горками, лазилками, скалодромом и перголой с качелями. Для жителей сделают комфортные зоны отдыха. Чтобы прогулки были безопасными и в вечернее время, установят дополнительные фонари. "Площадку для выгула собак обновят. Здесь появятся современные снаряды для занятий с животными", - добавляется в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Керамическом проезде в Москве благоустроят сквер

Сквер в Керамическом проезде в Москве благоустроят в 2024 году

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыРабочие во время благоустройства
Рабочие во время благоустройства - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Рабочие во время благоустройства. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сквер в Керамическом проезде в Москве благоустроят в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Небольшой сквер в Керамическом проезде благоустроят в этом году. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства. Сквер — любимое место отдыха жителей домов, расположенных неподалеку", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после благоустройства в сквере появится игровое пространство с горками, лазилками, скалодромом и перголой с качелями. Для жителей сделают комфортные зоны отдыха. Чтобы прогулки были безопасными и в вечернее время, установят дополнительные фонари.
"Площадку для выгула собак обновят. Здесь появятся современные снаряды для занятий с животными", - добавляется в сообщении.
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