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Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на юг, сообщил Чернышенко - РИА Новости, 12.06.2024
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17:52 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/bilety-1952408423.html
Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на юг, сообщил Чернышенко
Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на юг, сообщил Чернышенко - РИА Новости, 12.06.2024
Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на юг, сообщил Чернышенко
Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на курорты юга России и оперативно реагируют на возникающие изменения, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:52
2024-06-12T17:52
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на курорты юга России и оперативно реагируют на возникающие изменения, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "У нас на базе координационного центра создан штаб, который следит за любыми отклонениями, связанными как со стоимостью средств размещения, стоимостью переездов, перелетов и необходимого количества билетов. Оперативно на это реагируем", - сказал он журналистам.
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россия, дмитрий чернышенко
Россия, Дмитрий Чернышенко
Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на юг, сообщил Чернышенко

Чернышенко: власти контролируют ситуацию с наличием билетов на юг России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБилеты
Билеты - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на курорты юга России и оперативно реагируют на возникающие изменения, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«
"У нас на базе координационного центра создан штаб, который следит за любыми отклонениями, связанными как со стоимостью средств размещения, стоимостью переездов, перелетов и необходимого количества билетов. Оперативно на это реагируем", - сказал он журналистам.
Регионы России. Кабардино-Балкария - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, заявил Чернышенко
5 апреля, 15:51
 
РоссияДмитрий Чернышенко
 
 
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