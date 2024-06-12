https://ria.ru/20240612/bilety-1952408423.html
Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на юг, сообщил Чернышенко
Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на юг, сообщил Чернышенко - РИА Новости, 12.06.2024
Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на юг, сообщил Чернышенко
Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на курорты юга России и оперативно реагируют на возникающие изменения, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:52
2024-06-12T17:52
2024-06-12T17:52
россия
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947390505_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_6b38da2491fe70b050a05d3c19de2a8b.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на курорты юга России и оперативно реагируют на возникающие изменения, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "У нас на базе координационного центра создан штаб, который следит за любыми отклонениями, связанными как со стоимостью средств размещения, стоимостью переездов, перелетов и необходимого количества билетов. Оперативно на это реагируем", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240405/otdykh-1938075361.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947390505_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_43d7849dca942c9a269f63ebc555b64a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко
Россия, Дмитрий Чернышенко
Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на юг, сообщил Чернышенко
Чернышенко: власти контролируют ситуацию с наличием билетов на юг России