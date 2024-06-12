https://ria.ru/20240612/bilety-1952408423.html

Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на юг, сообщил Чернышенко

Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на юг, сообщил Чернышенко - РИА Новости, 12.06.2024

Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на юг, сообщил Чернышенко

Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на курорты юга России и оперативно реагируют на возникающие изменения, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:52

2024-06-12T17:52

2024-06-12T17:52

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти контролируют ситуацию с наличием билетов на курорты юга России и оперативно реагируют на возникающие изменения, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "У нас на базе координационного центра создан штаб, который следит за любыми отклонениями, связанными как со стоимостью средств размещения, стоимостью переездов, перелетов и необходимого количества билетов. Оперативно на это реагируем", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240405/otdykh-1938075361.html

россия

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2024

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россия, дмитрий чернышенко