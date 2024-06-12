https://ria.ru/20240612/bezopasnost-1952353130.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области

ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 12.06.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:09

2024-06-12T13:09

2024-06-12T13:11

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."12 июня около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240612/miny-1952315501.html

россия

белгородская область

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Дарья Буймова

россия, белгородская область, безопасность