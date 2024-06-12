Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 12.06.2024 (обновлено: 13:11 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/bezopasnost-1952353130.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 12.06.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:09
2024-06-12T13:11
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866061246_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_346dd85acc6de9f6bcb26d33cecd731d.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."12 июня около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240612/miny-1952315501.html
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866061246_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_bfd72db5c25927bc7be33c61840ee52e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области

Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОбломки беспилотника ВСУ
Обломки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Обломки беспилотника ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"12 июня около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
ВСУ разбросали мины в приграничной зоне Белгородской области
06:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала