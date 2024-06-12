https://ria.ru/20240612/bezopasnost-1952353130.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 12.06.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:09
2024-06-12T13:09
2024-06-12T13:11
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."12 июня около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240612/miny-1952315501.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области