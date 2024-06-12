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Американские аналитики расшифровали опасный сигнал Байдена России - РИА Новости, 12.06.2024
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03:09 12.06.2024 (обновлено: 04:41 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/bayden-1952307938.html
Американские аналитики расшифровали опасный сигнал Байдена России
Американские аналитики расшифровали опасный сигнал Байдена России - РИА Новости, 12.06.2024
Американские аналитики расшифровали опасный сигнал Байдена России
Выступление президента США Джо Байдена по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии и содержавшиеся в нем высказывания насчет России преследовали чисто... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T03:09
2024-06-12T04:41
в мире
россия
сша
нормандия
джо байден
нато
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии и содержавшиеся в нем высказывания насчет России преследовали чисто пропагандистские цели и отражают пренебрежение, с которым Вашингтон относится к предупреждениям Москвы по ситуации вокруг Украины, считают опрошенные РИА Новости американские аналитики. Выступая 7 июня в Нормандии, Байден попытался провести параллель между фашистской Германией и современной Россией, заявив, что воевавшие во Вторую мировую войну солдаты США хотели бы борьбы с Россией. При этом хозяин Белого дома вновь не стал отмечать роль Советского Союза в разгроме Германии, когда говорил о высадке союзников в Нормандии. Несмотря на то что Советский Союз внес решающий вклад в обеду над гитлеровской Германией, Россия не получила от Франции приглашения принять участия в памятных мероприятиях на минувшей неделе. "Утверждения Байдена о том, что солдаты Второй мировой хотели бы, чтобы США сегодня противостояли России, являются чистой воды пропагандой. США игнорируют предупреждения России касательно расширения НАТО, а также то, что РФ не потерпит вступления Украины в альянс, ровно как и размещения на ее территории американских военных баз... Если бы солдаты Второй мировой знали правду, они потребовали бы вынести импичмент Байдену", - сообщил агентству известный американский историк и политический комментатор Брюс де Торрес. По мнению аналитика, своей речью президент США нанес еще больший ущерб "опасному состоянию российско-американских отношений", которое уже сегодня чревато непредсказуемыми последствиями. "Будут ли войска США развернуты в этом регионе? Или мы уже там? Спровоцируют ли атаки против России такое возмездие, что НАТО придется объявить войну? Абсолютно что угодно может произойти в любую минуту", - убежден де Торрес. Со своей стороны профессор международных отношений Питтсбургского университета Майкл Бреннер полагает, что вместо выражения ложного осуждения и демонизации России лидеры стран Запада должны были поблагодарить российский народ за спасение жизней их граждан. "Если бы не русские, то потери американцев во Второй мировой войне были бы вдвое или втрое выше", - сказал РИА Новости Бреннер. В свою очередь, профессор Американского университета в Москве Эдвард Лозанский заявил агентству, что слова Байдена о гипотетической готовности солдат Второй мировой войны поддержать борьбу с Россией "лишь пополнили длинный список лживых высказываний" хозяина Белого дома.
https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951205175.html
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в мире, россия, сша, нормандия, джо байден, нато
В мире, Россия, США, Нормандия, Джо Байден, НАТО
Американские аналитики расшифровали опасный сигнал Байдена России

Аналитики: слова Байдена о России отражают пренебрежение США к предупреждениям

© AP Photo / Daniel ColeПрезидент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии
Президент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Президент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии и содержавшиеся в нем высказывания насчет России преследовали чисто пропагандистские цели и отражают пренебрежение, с которым Вашингтон относится к предупреждениям Москвы по ситуации вокруг Украины, считают опрошенные РИА Новости американские аналитики.
Выступая 7 июня в Нормандии, Байден попытался провести параллель между фашистской Германией и современной Россией, заявив, что воевавшие во Вторую мировую войну солдаты США хотели бы борьбы с Россией. При этом хозяин Белого дома вновь не стал отмечать роль Советского Союза в разгроме Германии, когда говорил о высадке союзников в Нормандии. Несмотря на то что Советский Союз внес решающий вклад в обеду над гитлеровской Германией, Россия не получила от Франции приглашения принять участия в памятных мероприятиях на минувшей неделе.
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"Утверждения Байдена о том, что солдаты Второй мировой хотели бы, чтобы США сегодня противостояли России, являются чистой воды пропагандой. США игнорируют предупреждения России касательно расширения НАТО, а также то, что РФ не потерпит вступления Украины в альянс, ровно как и размещения на ее территории американских военных баз... Если бы солдаты Второй мировой знали правду, они потребовали бы вынести импичмент Байдену", - сообщил агентству известный американский историк и политический комментатор Брюс де Торрес.
По мнению аналитика, своей речью президент США нанес еще больший ущерб "опасному состоянию российско-американских отношений", которое уже сегодня чревато непредсказуемыми последствиями.
"Будут ли войска США развернуты в этом регионе? Или мы уже там? Спровоцируют ли атаки против России такое возмездие, что НАТО придется объявить войну? Абсолютно что угодно может произойти в любую минуту", - убежден де Торрес.
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Со своей стороны профессор международных отношений Питтсбургского университета Майкл Бреннер полагает, что вместо выражения ложного осуждения и демонизации России лидеры стран Запада должны были поблагодарить российский народ за спасение жизней их граждан.
"Если бы не русские, то потери американцев во Второй мировой войне были бы вдвое или втрое выше", - сказал РИА Новости Бреннер.
В свою очередь, профессор Американского университета в Москве Эдвард Лозанский заявил агентству, что слова Байдена о гипотетической готовности солдат Второй мировой войны поддержать борьбу с Россией "лишь пополнили длинный список лживых высказываний" хозяина Белого дома.
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