https://ria.ru/20240612/artilleriya-1952313384.html
Расчет "Града" уничтожил опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет "Града" уничтожил опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 12.06.2024
Расчет "Града" уничтожил опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" в ночное время нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T05:19
2024-06-12T05:19
2024-06-12T09:45
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ГЕНИЧЕСК, 12 июн - РИА Новости. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" в ночное время нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет реактивной артиллерии с помощью БМ-21 "Град" в ночное время нанес огневое поражение опорным пунктам украинской армии, расположенным на правом берегу Днепра. Целеуказание и корректировка велись с беспилотника в режиме реального времени", - сообщили в оборонном ведомстве. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях. Результатом работы становится уничтожение опорных пунктов и техники украинских националистов на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952296728.html
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Удар "Града" по опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет РСЗО БМ-21 «Град» артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» в ночное время нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Расчет "Града" уничтожил опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Минобороны: расчет РСЗО "Град" уничтожил опорные пункты ВСУ в Херсонской области