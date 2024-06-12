https://ria.ru/20240612/artilleriya-1952313384.html

Расчет "Града" уничтожил опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет "Града" уничтожил опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 12.06.2024

Расчет "Града" уничтожил опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" в ночное время нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T05:19

2024-06-12T05:19

2024-06-12T09:45

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ГЕНИЧЕСК, 12 июн - РИА Новости. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" в ночное время нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет реактивной артиллерии с помощью БМ-21 "Град" в ночное время нанес огневое поражение опорным пунктам украинской армии, расположенным на правом берегу Днепра. Целеуказание и корректировка велись с беспилотника в режиме реального времени", - сообщили в оборонном ведомстве. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях. Результатом работы становится уничтожение опорных пунктов и техники украинских националистов на правом берегу Днепра.

https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952296728.html

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Удар "Града" по опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра Расчет РСЗО БМ-21 «Град» артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» в ночное время нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. 2024-06-12T05:19 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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херсонская область , россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф