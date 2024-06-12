Московские аэропорты работают штатно, несмотря на ливень
Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно на фоне мегаливня в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с регистрацией в аэропорту Домодедово
Электронное табло с регистрацией в аэропорту Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аэропорты московского региона "Домодедово" и "Жуковский" работают по расписанию во время прихода "мегаливня" в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней.
В День России в Москве ожидается ливень, выпадет половина всей июньской нормы, вероятны сильные грозы и град, ранее сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"Московский аэропорт "Домодедово" является всепогодным и готов к работе в условиях ливневых дождей. Дренажные системы прошли необходимое техническое обслуживание в преддверии весенне-летнего периода. Текущее содержание аэродрома выполняется с учетом погодных условий. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется в соответствии с производственным графиком. Задержек рейсов на прилет и на вылет по метеоусловиям нет", - сказала представитель воздушной гавани.
"Все штатно. Мы подготовлены к работе в сложных погодных условиях. Наземные службы переведены в усиленный режим", - подтвердил представитель "Жуковского".