https://ria.ru/20240612/aeroporty-1952393593.html

Московские аэропорты работают штатно, несмотря на ливень

Московские аэропорты работают штатно, несмотря на ливень - РИА Новости, 12.06.2024

Московские аэропорты работают штатно, несмотря на ливень

Аэропорты московского региона "Домодедово" и "Жуковский" работают по расписанию во время прихода "мегаливня" в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службах... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:58

2024-06-12T16:58

2024-06-12T17:03

москва

домодедово (аэропорт)

россия

общество

аэропорт "жуковский"

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аэропорты московского региона "Домодедово" и "Жуковский" работают по расписанию во время прихода "мегаливня" в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней.В День России в Москве ожидается ливень, выпадет половина всей июньской нормы, вероятны сильные грозы и град, ранее сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Московский аэропорт "Домодедово" является всепогодным и готов к работе в условиях ливневых дождей. Дренажные системы прошли необходимое техническое обслуживание в преддверии весенне-летнего периода. Текущее содержание аэродрома выполняется с учетом погодных условий. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется в соответствии с производственным графиком. Задержек рейсов на прилет и на вылет по метеоусловиям нет", - сказала представитель воздушной гавани."Все штатно. Мы подготовлены к работе в сложных погодных условиях. Наземные службы переведены в усиленный режим", - подтвердил представитель "Жуковского".

https://ria.ru/20240603/liven-1950220909.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, домодедово (аэропорт), россия, общество, аэропорт "жуковский"