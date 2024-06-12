Рейтинг@Mail.ru
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на ливень - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 12.06.2024 (обновлено: 17:03 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/aeroporty-1952393593.html
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на ливень
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на ливень - РИА Новости, 12.06.2024
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на ливень
Аэропорты московского региона "Домодедово" и "Жуковский" работают по расписанию во время прихода "мегаливня" в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службах... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:58
2024-06-12T17:03
москва
домодедово (аэропорт)
россия
общество
аэропорт "жуковский"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703098_0:311:3088:2048_1920x0_80_0_0_81163250b19d52e05463d562eb3d6c4b.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аэропорты московского региона "Домодедово" и "Жуковский" работают по расписанию во время прихода "мегаливня" в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней.В День России в Москве ожидается ливень, выпадет половина всей июньской нормы, вероятны сильные грозы и град, ранее сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Московский аэропорт "Домодедово" является всепогодным и готов к работе в условиях ливневых дождей. Дренажные системы прошли необходимое техническое обслуживание в преддверии весенне-летнего периода. Текущее содержание аэродрома выполняется с учетом погодных условий. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется в соответствии с производственным графиком. Задержек рейсов на прилет и на вылет по метеоусловиям нет", - сказала представитель воздушной гавани."Все штатно. Мы подготовлены к работе в сложных погодных условиях. Наземные службы переведены в усиленный режим", - подтвердил представитель "Жуковского".
https://ria.ru/20240603/liven-1950220909.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703098_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_02302c8e09e0c4ddf7e789e704d58640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, домодедово (аэропорт), россия, общество, аэропорт "жуковский"
Москва, Домодедово (аэропорт), Россия, Общество, Аэропорт "Жуковский"
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на ливень

Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно на фоне мегаливня в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с регистрацией в аэропорту Домодедово
Электронное табло с регистрацией в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Электронное табло с регистрацией в аэропорту Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аэропорты московского региона "Домодедово" и "Жуковский" работают по расписанию во время прихода "мегаливня" в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней.
В День России в Москве ожидается ливень, выпадет половина всей июньской нормы, вероятны сильные грозы и град, ранее сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Московский аэропорт "Домодедово" является всепогодным и готов к работе в условиях ливневых дождей. Дренажные системы прошли необходимое техническое обслуживание в преддверии весенне-летнего периода. Текущее содержание аэродрома выполняется с учетом погодных условий. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется в соответствии с производственным графиком. Задержек рейсов на прилет и на вылет по метеоусловиям нет", - сказала представитель воздушной гавани.
"Все штатно. Мы подготовлены к работе в сложных погодных условиях. Наземные службы переведены в усиленный режим", - подтвердил представитель "Жуковского".
Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Цены на такси в Москве выросли вдвое из-за летнего ливня
3 июня, 16:25
 
МоскваДомодедово (аэропорт)РоссияОбществоАэропорт "Жуковский"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала