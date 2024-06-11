https://ria.ru/20240611/zhurnalisty-1952294012.html

МИД предупредил об ответных мерах на санкции против российских журналистов

МИД предупредил об ответных мерах на санкции против российских журналистов - РИА Новости, 11.06.2024

МИД предупредил об ответных мерах на санкции против российских журналистов

Иностранные журналисты "поедут домой", если Запад "тронет" российских, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T22:34

2024-06-11T22:34

2024-06-11T22:34

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мария захарова

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Иностранные журналисты "поедут домой", если Запад "тронет" российских, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. МИД РФ ранее заявил, что Россия отзывает аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF Марии Книпс-Виттинг в качестве ответного шага на действия Австрии. Ей было предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории РФ. "Пользуясь случаем, ещё раз предупрежу западников: тронете наших журналистов, домой поедут и другие инкоры", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она обратила внимание на материалы в западной прессе после того, как МИД России в качестве ответной меры на высылку из Австрии российского корреспондента, отозвал аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ОРФ) Марии Книпс-Виттинг. По словам Захаровой, западные издания "выдали залп гневных публикаций". "Даже в этой очевидной ситуации западная пропаганда сумела не изменить себе и извратить все до неузнаваемости, переведя стрелки на Россию. Это якобы у нас ущемляют права иностранных журналистов и подвергают их немыслимым гонениям! При этом никого в редакциях этих "рупоров свободного мира" не смутило, что в тексте их же сообщений упоминается сугубо ответный характер этой меры", - отметила она. Захарова подчеркнула, что западная пресса "хорошо натаскались путем передергиваний, полуправды и откровенного вранья втирать своей аудитории фейки про то, как несладко живется иностранным корреспондентам в России". "Дежурная желчь, сочащаяся со страниц западной прессы при любом упоминании России в целом и положения их персонала в частности, резко контрастирует с тем, что эти же самые корреспонденты говорят "не под запись", рассказывая о полном комфорта пребывании в нашей стране. Может, поэтому отъезд из России австрийской журналистки, за который ей следует поблагодарить свою столицу, придает комментариям западных медиа особую едкость", - указала она. Как заявляли в МИД РФ, если Вена продолжит практику дискриминации российских журналистов, соответствующая реакция последует незамедлительно в отношении австрийских журналистов. В российском ведомстве отмечали, что, в соответствии с принципами свободы СМИ и на основе взаимности, Москва будет готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ORF в России после создания правительством Австрии условий для работы представителей российских медиа.

https://ria.ru/20240305/smi-1931143540.html

https://ria.ru/20240610/zhurnalist-1952057395.html

https://ria.ru/20231101/bolgariya-1906606398.html

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в мире, россия, австрия, вена, мария захарова