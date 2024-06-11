https://ria.ru/20240611/zemletryasenie-1952084067.html
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 11.06.2024
У побережья Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано утром во вторник у побережья Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T02:33
2024-06-11T02:33
2024-06-11T02:33
курильские острова
тихий океан
итуруп
елена семенова
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано утром во вторник у побережья Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 11 июня в 9.27 (1.27 мск). Его эпицентр находился в Тихом океане в 145 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, очаг располагался на глубине 56 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам Семеновой, данные об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240606/sakhalin-1951023948.html
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курильские острова, тихий океан, итуруп, елена семенова, происшествия, россия
Курильские острова, Тихий океан, Итуруп, Елена Семенова, Происшествия, Россия
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,2