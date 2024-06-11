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Две партии бундестага планируют бойкотировать речь Зеленского, пишут СМИ
Две партии бундестага планируют бойкотировать речь Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024
Две партии бундестага планируют бойкотировать речь Зеленского, пишут СМИ
Руководство парламентской фракции правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" рекомендует своим депутатам не приходить на запланированное выступление... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:57
2024-06-11T15:57
2024-06-11T16:07
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Руководство парламентской фракции правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" рекомендует своим депутатам не приходить на запланированное выступление Владимира Зеленского в нижней палата парламента страны (бундестаге), сообщило во вторник информационное агентство DPA. Зеленский в настоящее время находится в Германии, где проводится форум по реконструкции Украины. В программе визита Зеленского значится речь в бундестаге. Ранее левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) уже объявила о намерении бойкотировать его выступление. "Руководство парламентской фракции АдГ рекомендовало депутатам от АдГ воздержаться от посещения намеченного на сегодня выступления президента Украины Владимира Зеленского в бундестаге", - пишет агентство со ссылкой на окружение депутатов. Сообщается, что конкретные решения могут быть приняты на заседании фракции незадолго выступления Зеленского. АдГ и ССВ часто подвергаются критике оппонентов за якобы связи с Россией. На прошедших выборах в европейский парламент АдГ заняла второе место, набрав 15,9% голосов, а ССВ получил 6,2%.
https://ria.ru/20240529/bz-1949138328.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Владимир Зеленский
Две партии бундестага планируют бойкотировать речь Зеленского, пишут СМИ
DPA: руководство АдГ призвало своих депутатов бойкотировать речь Зеленского