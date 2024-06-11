https://ria.ru/20240611/zelenskiy-1952205354.html
СМИ: депутаты партии ССВ хотят бойкотировать речь Зеленского в бундестаге
СМИ: депутаты партии ССВ хотят бойкотировать речь Зеленского в бундестаге - РИА Новости, 11.06.2024
СМИ: депутаты партии ССВ хотят бойкотировать речь Зеленского в бундестаге
Депутаты оппозиционной партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) намерены бойкотировать предстоящую речь Владимира Зеленского в нижней... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:46
2024-06-11T15:46
2024-06-11T15:46
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутаты оппозиционной партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) намерены бойкотировать предстоящую речь Владимира Зеленского в нижней палате парламента Германии (бундестаге), сообщил телеканал NTV со ссылкой на заявление партии. Зеленский в настоящее время находится в Германии, где проводится форум по реконструкции Украины. В программе визита Зеленского значится речь в бундестаге. Согласно оказавшемуся в распоряжении у NTV заявлению ССВ, депутаты от партии не будут присутствовать на выступлении Зеленского. Согласно заявлению партии, Зеленский помогает "продвигать крайне опасную спираль эскалации". По мнению ССВ, он сознательно идет на риск ядерного конфликта. "Поэтому его не следует удостаивать особого мероприятия в немецком бундестаге", - цитирует заявление NTV. По мнению ССВ, мероприятие будет представлять собой не необходимый диалог с возможной критикой, а "символ поддержки безо всякой критики". "Мы, как ССВ, не можем этого поддержать", - говорится в заявлении. При это ССВ осуждает Россию за вооруженный конфликт на Украине и считает, что этот конфликт должен быть завершен как можно быстрее. "Последние сигналы Москвы о том, что она готова к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта и искать мирное решение, должны быть приняты западной и украинской сторонами и рассмотрены на предмет их серьезности", - сказано в заявлении. В партии критикуют отказ Зеленского от переговоров с Россией и требуют от правительства Германии оказать на него влияние, чтобы тот выразил готовность к переговорам. "Войны заканчивают не оружием, войны заканчивают мирными переговорами", - резюмируют в ССВ. ССВ был основан в январе этого года. В бундестаге партия представлена десятью депутатами, которые покинули партию "Левые". На прошедших в воскресенье выборах в Европейский парламент ССВ набрал 6,2% голосов.
https://ria.ru/20240525/trebovanie-1948271462.html
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в мире, германия, украина, россия, владимир зеленский, сара вагенкнехт
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сара Вагенкнехт
СМИ: депутаты партии ССВ хотят бойкотировать речь Зеленского в бундестаге
NTV: "Союз Сары Вагенкнехт" хочет бойкотировать речь Зеленского в бундестаге
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Депутаты оппозиционной партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) намерены бойкотировать предстоящую речь Владимира Зеленского в нижней палате парламента Германии (бундестаге), сообщил телеканал
NTV со ссылкой на заявление партии.
Зеленский в настоящее время находится в Германии, где проводится форум по реконструкции Украины
. В программе визита Зеленского значится речь в бундестаге.
Согласно оказавшемуся в распоряжении у NTV заявлению ССВ, депутаты от партии не будут присутствовать на выступлении Зеленского. Согласно заявлению партии, Зеленский помогает "продвигать крайне опасную спираль эскалации". По мнению ССВ, он сознательно идет на риск ядерного конфликта. "Поэтому его не следует удостаивать особого мероприятия в немецком бундестаге", - цитирует заявление NTV.
По мнению ССВ, мероприятие будет представлять собой не необходимый диалог с возможной критикой, а "символ поддержки безо всякой критики". "Мы, как ССВ, не можем этого поддержать", - говорится в заявлении.
При это ССВ осуждает Россию
за вооруженный конфликт на Украине и считает, что этот конфликт должен быть завершен как можно быстрее. "Последние сигналы Москвы
о том, что она готова к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта и искать мирное решение, должны быть приняты западной и украинской сторонами и рассмотрены на предмет их серьезности", - сказано в заявлении.
В партии критикуют отказ Зеленского от переговоров с Россией и требуют от правительства Германии оказать на него влияние, чтобы тот выразил готовность к переговорам. "Войны заканчивают не оружием, войны заканчивают мирными переговорами", - резюмируют в ССВ.
ССВ был основан в январе этого года. В бундестаге партия представлена десятью депутатами, которые покинули партию "Левые". На прошедших в воскресенье выборах в Европейский парламент ССВ набрал 6,2% голосов.