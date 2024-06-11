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Ефимов: город выдал льготную аренду земли на строительство швейного завода - РИА Новости, 11.06.2024
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10:07 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/zavod-1952078156.html
Ефимов: город выдал льготную аренду земли на строительство швейного завода
Ефимов: город выдал льготную аренду земли на строительство швейного завода - РИА Новости, 11.06.2024
Ефимов: город выдал льготную аренду земли на строительство швейного завода
Власти Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) предоставили инвестору аренду земли по льготной ставке в районе Южное Медведково под... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:07
2024-06-11T10:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Власти Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) предоставили инвестору аренду земли по льготной ставке в районе Южное Медведково под строительство производства по пошиву одежды, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Город заключил договор аренды земельного участка для возведения промышленного объекта по ставке один рубль в год. Компания "Энрайт проект строй" построит на северо-востоке столицы предприятие легкой промышленности. В результате реализации проекта будет создано 150 профильных рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что участок площадью 1,43 гектара по адресу Вилюйская улица 9 предоставлен на пять лет для реализации масштабного инвестиционного проекта, что означает наличие для него особого порядка выделения земли для строительства – без проведения торгов. "Площадь объекта составит почти 10 тысяч квадратных метров," – дополнил Гаман.По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, планируемый объем инвестиций в проект составит 750 миллионов рублей.Предоставление земли по льготной арендной ставке в один рубль в год для развития производств на территории столицы является одной из мер поддержки столичного бизнеса. Договор заключается на пять лет, за которые инвестор должен завершить строительство.
https://ria.ru/20240610/efimov-1951557797.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: город выдал льготную аренду земли на строительство швейного завода

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Власти Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) предоставили инвестору аренду земли по льготной ставке в районе Южное Медведково под строительство производства по пошиву одежды, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Город заключил договор аренды земельного участка для возведения промышленного объекта по ставке один рубль в год. Компания "Энрайт проект строй" построит на северо-востоке столицы предприятие легкой промышленности. В результате реализации проекта будет создано 150 профильных рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Ефимов: 5 триллионов рублей поступит в бюджет Москвы благодаря проектам КРТ
10 июня, 14:08
Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что участок площадью 1,43 гектара по адресу Вилюйская улица 9 предоставлен на пять лет для реализации масштабного инвестиционного проекта, что означает наличие для него особого порядка выделения земли для строительства – без проведения торгов. "Площадь объекта составит почти 10 тысяч квадратных метров," – дополнил Гаман.
По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, планируемый объем инвестиций в проект составит 750 миллионов рублей.
Предоставление земли по льготной арендной ставке в один рубль в год для развития производств на территории столицы является одной из мер поддержки столичного бизнеса. Договор заключается на пять лет, за которые инвестор должен завершить строительство.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Ефимов: экспертиза строительных проектов сохранила Москве 19,7 млрд руб
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МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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