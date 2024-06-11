https://ria.ru/20240611/zavod-1952078156.html

Ефимов: город выдал льготную аренду земли на строительство швейного завода

Ефимов: город выдал льготную аренду земли на строительство швейного завода - РИА Новости, 11.06.2024

Ефимов: город выдал льготную аренду земли на строительство швейного завода

Власти Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) предоставили инвестору аренду земли по льготной ставке в районе Южное Медведково под... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T10:07

2024-06-11T10:07

2024-06-11T10:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Власти Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) предоставили инвестору аренду земли по льготной ставке в районе Южное Медведково под строительство производства по пошиву одежды, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Город заключил договор аренды земельного участка для возведения промышленного объекта по ставке один рубль в год. Компания "Энрайт проект строй" построит на северо-востоке столицы предприятие легкой промышленности. В результате реализации проекта будет создано 150 профильных рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что участок площадью 1,43 гектара по адресу Вилюйская улица 9 предоставлен на пять лет для реализации масштабного инвестиционного проекта, что означает наличие для него особого порядка выделения земли для строительства – без проведения торгов. "Площадь объекта составит почти 10 тысяч квадратных метров," – дополнил Гаман.По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, планируемый объем инвестиций в проект составит 750 миллионов рублей.Предоставление земли по льготной арендной ставке в один рубль в год для развития производств на территории столицы является одной из мер поддержки столичного бизнеса. Договор заключается на пять лет, за которые инвестор должен завершить строительство.

https://ria.ru/20240610/efimov-1951557797.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы