Ефимов: город выдал льготную аренду земли на строительство швейного завода
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Власти Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) предоставили инвестору аренду земли по льготной ставке в районе Южное Медведково под строительство производства по пошиву одежды, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Город заключил договор аренды земельного участка для возведения промышленного объекта по ставке один рубль в год. Компания "Энрайт проект строй" построит на северо-востоке столицы предприятие легкой промышленности. В результате реализации проекта будет создано 150 профильных рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что участок площадью 1,43 гектара по адресу Вилюйская улица 9 предоставлен на пять лет для реализации масштабного инвестиционного проекта, что означает наличие для него особого порядка выделения земли для строительства – без проведения торгов. "Площадь объекта составит почти 10 тысяч квадратных метров," – дополнил Гаман.
По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, планируемый объем инвестиций в проект составит 750 миллионов рублей.
Предоставление земли по льготной арендной ставке в один рубль в год для развития производств на территории столицы является одной из мер поддержки столичного бизнеса. Договор заключается на пять лет, за которые инвестор должен завершить строительство.