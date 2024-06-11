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Шор пообещал юридическую защиту задержанным в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 11.06.2024
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15:47 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/zaschita-1952206008.html
Шор пообещал юридическую защиту задержанным в аэропорту Кишинева
Шор пообещал юридическую защиту задержанным в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 11.06.2024
Шор пообещал юридическую защиту задержанным в аэропорту Кишинева
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор пообещал в своем Telegram-канале юридическую защиту гражданам, которые были задержаны во вторник... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:47
2024-06-11T15:47
в мире
молдавия
кишинев
москва
илан шор
марина таубер
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор пообещал в своем Telegram-канале юридическую защиту гражданам, которые были задержаны во вторник полицией в аэропорту Кишинева по прилету из Москвы. Ранее во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда оппозиционного политического блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Второй съезд молдавского блока "Победа" прошел в Москве в воскресенье. На съезде обсуждалась позиция по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС. "Вы не дома", — говорит нам режим. И "кошмарит" пассажиров в кишиневском аэропорту. Сегодня среди задержанных были и наши соратники, вернувшиеся со съезда блока "Победа", и граждане, прилетевшие через Ереван. Их продержали более четырех часов в зоне досмотра. Людям специально рвут паспорта. Нет, Санду (президент Молдавии Майя Санду- ред.), мы возвращаемся домой. Каждый пострадавший от твоих действий получит нашу юридическую помощь", - написал политик.. Шор обвинил силовиков и власти республики в превышении своих полномочий. В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952186857.html
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в мире, молдавия, кишинев, москва, илан шор, марина таубер, майя санду, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Москва, Илан Шор, Марина Таубер, Майя Санду, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Шор пообещал юридическую защиту задержанным в аэропорту Кишинева

Шор пообещал юридическую защиту задержанным в Кишиневе после прилета из Москвы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор пообещал в своем Telegram-канале юридическую защиту гражданам, которые были задержаны во вторник полицией в аэропорту Кишинева по прилету из Москвы.
Ранее во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда оппозиционного политического блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Второй съезд молдавского блока "Победа" прошел в Москве в воскресенье. На съезде обсуждалась позиция по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС.
Аэропорт Кишинева в Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
В Молдавии обвинили прилетевших из России пассажиров в провокациях
Вчера, 14:52
"Вы не дома", — говорит нам режим. И "кошмарит" пассажиров в кишиневском аэропорту. Сегодня среди задержанных были и наши соратники, вернувшиеся со съезда блока "Победа", и граждане, прилетевшие через Ереван. Их продержали более четырех часов в зоне досмотра. Людям специально рвут паспорта. Нет, Санду (президент Молдавии Майя Санду- ред.), мы возвращаемся домой. Каждый пострадавший от твоих действий получит нашу юридическую помощь", - написал политик..
Шор обвинил силовиков и власти республики в превышении своих полномочий.
В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
В аэропорту Кишинева издеваются над людьми, заявили в Приднестровье
9 июня, 09:49
 
В миреМолдавияКишиневМоскваИлан ШорМарина ТауберМайя СандуЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
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