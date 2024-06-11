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Украинцы мигрируют на освобожденные Россией территории, заявили в Запорожье - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/zaporozhe-1952234291.html
Украинцы мигрируют на освобожденные Россией территории, заявили в Запорожье
Украинцы мигрируют на освобожденные Россией территории, заявили в Запорожье - РИА Новости, 11.06.2024
Украинцы мигрируют на освобожденные Россией территории, заявили в Запорожье
Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что поток украинцев, которые возвращаются с... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:18
2024-06-11T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
запорожье
запорожская областная государственная администрация
украина
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что поток украинцев, которые возвращаются с Украины на освобождённые ВС РФ территории Запорожской области, растет. "Мы видим, что этот поток (людей - ред.) увеличился три месяца назад. Контролировать это невозможно. Но мы условно измеряем температуру", - сказал Федоров в интервью украинскому изданию "Телеграф", отвечая на вопрос о том, как много людей возвращается на неподконтрольную Киеву территорию в Запорожской области. По его мнению, это точно можно расценивать как недоработку украинских властей. Также он добавил, что, согласно имеющейся социологии, молодежь и бизнес покидают подконтрольный ВСУ город Запорожье. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240220/zaporozhe-1928432378.html
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в мире, россия, запорожская область, запорожье, запорожская областная государственная администрация, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Запорожье, Запорожская областная государственная администрация, Украина
Украинцы мигрируют на освобожденные Россией территории, заявили в Запорожье

Киевский глава ОГА: украинцы переезжают на подконтрольную России часть Запорожья

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкАвтомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что поток украинцев, которые возвращаются с Украины на освобождённые ВС РФ территории Запорожской области, растет.
"Мы видим, что этот поток (людей - ред.) увеличился три месяца назад. Контролировать это невозможно. Но мы условно измеряем температуру", - сказал Федоров в интервью украинскому изданию "Телеграф", отвечая на вопрос о том, как много людей возвращается на неподконтрольную Киеву территорию в Запорожской области. По его мнению, это точно можно расценивать как недоработку украинских властей. Также он добавил, что, согласно имеющейся социологии, молодежь и бизнес покидают подконтрольный ВСУ город Запорожье.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьЗапорожьеЗапорожская областная государственная администрацияУкраина
 
 
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