https://ria.ru/20240611/zaporozhe-1952234291.html

Украинцы мигрируют на освобожденные Россией территории, заявили в Запорожье

Украинцы мигрируют на освобожденные Россией территории, заявили в Запорожье - РИА Новости, 11.06.2024

Украинцы мигрируют на освобожденные Россией территории, заявили в Запорожье

Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что поток украинцев, которые возвращаются с... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:18

2024-06-11T17:18

2024-06-11T17:18

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что поток украинцев, которые возвращаются с Украины на освобождённые ВС РФ территории Запорожской области, растет. "Мы видим, что этот поток (людей - ред.) увеличился три месяца назад. Контролировать это невозможно. Но мы условно измеряем температуру", - сказал Федоров в интервью украинскому изданию "Телеграф", отвечая на вопрос о том, как много людей возвращается на неподконтрольную Киеву территорию в Запорожской области. По его мнению, это точно можно расценивать как недоработку украинских властей. Также он добавил, что, согласно имеющейся социологии, молодежь и бизнес покидают подконтрольный ВСУ город Запорожье. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240220/zaporozhe-1928432378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, запорожская область, запорожье, запорожская областная государственная администрация, украина