Украинцы мигрируют на освобожденные Россией территории, заявили в Запорожье
Киевский глава ОГА: украинцы переезжают на подконтрольную России часть Запорожья
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкАвтомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что поток украинцев, которые возвращаются с Украины на освобождённые ВС РФ территории Запорожской области, растет.
"Мы видим, что этот поток (людей - ред.) увеличился три месяца назад. Контролировать это невозможно. Но мы условно измеряем температуру", - сказал Федоров в интервью украинскому изданию "Телеграф", отвечая на вопрос о том, как много людей возвращается на неподконтрольную Киеву территорию в Запорожской области. По его мнению, это точно можно расценивать как недоработку украинских властей. Также он добавил, что, согласно имеющейся социологии, молодежь и бизнес покидают подконтрольный ВСУ город Запорожье.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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