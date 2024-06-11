https://ria.ru/20240611/zapad-1952192131.html

У Запада получается только продолжение конфронтации, заявил Лавров

У Запада получается только продолжение конфронтации, заявил Лавров - РИА Новости, 11.06.2024

У Запада получается только продолжение конфронтации, заявил Лавров

Россия не закрывается от Запада, но Запад должен понять, что с их поведением, ничего, кроме продолжения конфронтации, не получится, будет продолжение процессов... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:04

2024-06-11T15:04

2024-06-11T15:48

россия

сергей лавров

брикс

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия не закрывается от Запада, но Запад должен понять, что с их поведением, ничего, кроме продолжения конфронтации, не получится, будет продолжение процессов в рамках БРИКС, призванных защитить остальной мир от агрессии западных "хозяев", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я уже говорил, что мы не закрываемся от Запада, но он должен понять, что так, как он себя ведет, ничего не получится, кроме как продолжение конфронтации, продолжение процессов в рамках БРИКС, в рамках других интеграционных объединений, которые будут защищать остальной мир от бесчинства и агрессии западных хозяев, пока еще международного рынка", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел БРИКС. Глава МИД РФ также подчеркнул, что не Россия делит мир на блоки, не Россия заявляет, что все, кто с ней несогласен - будут наказаны, это происходит по инициативе Запада, что стало частью их "генетического кода". "Наши западные коллеги не хотят никаких мостов строить, кирпичи они употребляют только для того, чтобы, как вы сказали, строить стены, а еще пытаться бить по голове тех, кто их не слушается", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

россия

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Кирилл Волков

россия, сергей лавров, брикс, в мире