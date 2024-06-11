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СМИ: ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников - РИА Новости, 11.06.2024
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23:43 11.06.2024 (обновлено: 23:59 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/zalozhniki-1952299252.html
СМИ: ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников
СМИ: ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников - РИА Новости, 11.06.2024
СМИ: ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников
Палестинское движение ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом США Джо Байденом, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T23:43
2024-06-11T23:59
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
египет
сша
джо байден
оон
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом США Джо Байденом, передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского чиновника.Ранее МИД Египта заявил, что посредники получили ответ от ХАМАС на инициативу о прекращении огня, предложенную Байденом, которую будут изучать и проинформируют заинтересованные стороны после этого о дальнейших шагах."Вечером Израиль получил через посредника ответ ХАМАС. В своем ответе ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом Байденом", - цитирует агентство слова чиновника.Он добавил, что движение поменяло "многие из основных и наиболее значимых параметров".В конце мая Байден заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС.Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась.Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий.Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев.Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
https://ria.ru/20240611/konflikt-1915630213.html
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, египет, сша, джо байден, оон
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Египет, США, Джо Байден, ООН
СМИ: ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников

СМИ: ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников

© AP Photo / Leo CorreaВертолет с израильскими заложниками
Вертолет с израильскими заложниками - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Leo Correa
Вертолет с израильскими заложниками. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом США Джо Байденом, передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского чиновника.
Ранее МИД Египта заявил, что посредники получили ответ от ХАМАС на инициативу о прекращении огня, предложенную Байденом, которую будут изучать и проинформируют заинтересованные стороны после этого о дальнейших шагах.
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"Вечером Израиль получил через посредника ответ ХАМАС. В своем ответе ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом Байденом", - цитирует агентство слова чиновника.
Он добавил, что движение поменяло "многие из основных и наиболее значимых параметров".
В конце мая Байден заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС.
Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась.
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Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий.
Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев.
Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.
Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
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В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильЕгипетСШАДжо БайденООН
 
 
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