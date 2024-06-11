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ХАМАС назвало условие для освобождения двух заложников из России - РИА Новости, 11.06.2024
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21:38 11.06.2024 (обновлено: 23:19 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/zalozhniki-1952288023.html
ХАМАС назвало условие для освобождения двух заложников из России
ХАМАС назвало условие для освобождения двух заложников из России - РИА Новости, 11.06.2024
ХАМАС назвало условие для освобождения двух заложников из России
Движение ХАМАС обещало освободить двух удерживаемых россиян, для этого нужно прекращение огня в Газе, заявил замглавы МИД Михаил Богданов. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T21:38
2024-06-11T23:19
в мире
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
михаил богданов
международный комитет красного креста (мккк)
москва
андрей козлов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Движение ХАМАС обещало освободить двух удерживаемых россиян, для этого нужно прекращение огня в Газе, заявил замглавы МИД Михаил Богданов."У нас остались Лобанов и Труфанов — два заложника из числа российских граждан. Мы всегда очень активно перед хамасовцами эти вопросы ставили — с тем, чтобы они вне сделки освободили российских граждан. Они нам всегда это обещали, подтверждали свою готовность это сделать. Но для этого физически нужно прекращение огня, для того чтобы хамасовцы могли передать их представителям МККК", — сообщил дипломат.Богданов уточнил, что поговорил по телефону с замглавы политбюро ХАМАС Мусой Абу Мазруком, они обсудили вопрос о пленных.Замглавы МИД добавил, что необходимо "хотя бы затишье", в этом случае Москва надеется на освобождение россиян.Освобождение россиянинаВ минувшую субботу израильские военные освободили в секторе Газа четырех заложников, включая россиянина Андрея Козлова.Как сообщил посол в Израиле Анатолий Викторов, дипломаты восемь месяцев находились на связи с его родственниками. Глава дипмиссии пожелал ему вернуться к полноценной жизни после пережитых мытарств.Всего бойцы ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября похитили более 200 человек. По официальным данным израильской стороны, в секторе Газа до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС освободили 135 заложников, эта цифра включает погибших, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240611/gaza-1952181593.html
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в мире, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, михаил богданов, международный комитет красного креста (мккк), москва, андрей козлов, анатолий викторов, израиль
В мире, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Михаил Богданов, Международный комитет Красного Креста (МККК), Москва, Андрей Козлов, Анатолий Викторов, Израиль
ХАМАС назвало условие для освобождения двух заложников из России

Богданов: ХАМАС пообещало освободить двух россиян при прекращении огня

© AP Photo / Fatima ShbairМашины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Машины Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Движение ХАМАС обещало освободить двух удерживаемых россиян, для этого нужно прекращение огня в Газе, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.
"У нас остались Лобанов и Труфанов — два заложника из числа российских граждан. Мы всегда очень активно перед хамасовцами эти вопросы ставили — с тем, чтобы они вне сделки освободили российских граждан. Они нам всегда это обещали, подтверждали свою готовность это сделать. Но для этого физически нужно прекращение огня, для того чтобы хамасовцы могли передать их представителям МККК", — сообщил дипломат.
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Богданов уточнил, что поговорил по телефону с замглавы политбюро ХАМАС Мусой Абу Мазруком, они обсудили вопрос о пленных.
Замглавы МИД добавил, что необходимо "хотя бы затишье", в этом случае Москва надеется на освобождение россиян.
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Освобождение россиянина

В минувшую субботу израильские военные освободили в секторе Газа четырех заложников, включая россиянина Андрея Козлова.
Как сообщил посол в Израиле Анатолий Викторов, дипломаты восемь месяцев находились на связи с его родственниками. Глава дипмиссии пожелал ему вернуться к полноценной жизни после пережитых мытарств.
Всего бойцы ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября похитили более 200 человек. По официальным данным израильской стороны, в секторе Газа до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС освободили 135 заложников, эта цифра включает погибших, тела которых удалось вывезти из анклава.
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