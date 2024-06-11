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В Балашихе задержали участников свадебного кортежа за стрельбу
В Балашихе задержали участников свадебного кортежа за стрельбу - РИА Новости, 11.06.2024
В Балашихе задержали участников свадебного кортежа за стрельбу
Полиция задержала участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу в Балашихе, в результате инцидента пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:25
2024-06-11T14:25
2024-06-11T16:32
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полиция задержала участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу в Балашихе, в результате инцидента пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД России.По информации полиции, в понедельник в дежурную часть МВД России "Балашихинское" поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Реутовской улице, слышны звуки, похожие на выстрелы."Предварительно установлено, что по автомобильной дороге "Москва - Нижний Новгород" двигался свадебный кортеж. Из одной машины были произведены несколько выстрелов в воздух из предмета, конструктивно схожего с оружием. В результате инцидента пострадавших нет", - говорится в сообщении.Участники произошедшего были задержаны и доставлены в территориальный отдел МВД.Позднее ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.
https://ria.ru/20240606/strelba-1950931296.html
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происшествия, балашиха, россия
Происшествия, Балашиха, Россия
В Балашихе задержали участников свадебного кортежа за стрельбу
МВД РФ: в Балашихе задержали участников свадебного кортежа за стрельбу в воздух
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Полиция задержала участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу в Балашихе, в результате инцидента пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале
подмосковного главка МВД России.
По информации полиции, в понедельник в дежурную часть МВД России "Балашихинское" поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Реутовской улице, слышны звуки, похожие на выстрелы.
"Предварительно установлено, что по автомобильной дороге "Москва - Нижний Новгород" двигался свадебный кортеж. Из одной машины были произведены несколько выстрелов в воздух из предмета, конструктивно схожего с оружием. В результате инцидента пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Участники произошедшего были задержаны и доставлены в территориальный отдел МВД.
Позднее ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.