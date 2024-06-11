https://ria.ru/20240611/zaderzhanie-1952178628.html

В Балашихе задержали участников свадебного кортежа за стрельбу

В Балашихе задержали участников свадебного кортежа за стрельбу - РИА Новости, 11.06.2024

В Балашихе задержали участников свадебного кортежа за стрельбу

Полиция задержала участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу в Балашихе, в результате инцидента пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:25

2024-06-11T14:25

2024-06-11T16:32

происшествия

балашиха

россия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полиция задержала участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу в Балашихе, в результате инцидента пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД России.По информации полиции, в понедельник в дежурную часть МВД России "Балашихинское" поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Реутовской улице, слышны звуки, похожие на выстрелы."Предварительно установлено, что по автомобильной дороге "Москва - Нижний Новгород" двигался свадебный кортеж. Из одной машины были произведены несколько выстрелов в воздух из предмета, конструктивно схожего с оружием. В результате инцидента пострадавших нет", - говорится в сообщении.Участники произошедшего были задержаны и доставлены в территориальный отдел МВД.Позднее ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

https://ria.ru/20240606/strelba-1950931296.html

https://ria.ru/20240604/proisshestvie-1950503000.html

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происшествия, балашиха, россия