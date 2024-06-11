https://ria.ru/20240611/zaderzhanie-1952088263.html

Сотрудника института ФСИН заподозрили в оправдании терроризма

Сотрудника института ФСИН заподозрили в оправдании терроризма - РИА Новости, 11.06.2024

Сотрудника института ФСИН заподозрили в оправдании терроризма

Задержанный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН РФ подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T04:14

2024-06-11T04:14

2024-06-11T04:31

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задержанный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН РФ подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее пресс-служба ФСИН России сообщала, что главным управлением собственной безопасности ФСИН России с ФСБ России задержан сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Назначена служебная проверка. "Сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России подозревается в преступлении по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240611/prigovor-1952086511.html

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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия