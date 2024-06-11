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Сотрудника института ФСИН заподозрили в оправдании терроризма - РИА Новости, 11.06.2024
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04:14 11.06.2024 (обновлено: 04:31 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/zaderzhanie-1952088263.html
Сотрудника института ФСИН заподозрили в оправдании терроризма
Сотрудника института ФСИН заподозрили в оправдании терроризма - РИА Новости, 11.06.2024
Сотрудника института ФСИН заподозрили в оправдании терроризма
Задержанный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН РФ подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T04:14
2024-06-11T04:31
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задержанный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН РФ подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее пресс-служба ФСИН России сообщала, что главным управлением собственной безопасности ФСИН России с ФСБ России задержан сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Назначена служебная проверка. "Сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России подозревается в преступлении по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240611/prigovor-1952086511.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Сотрудника института ФСИН заподозрили в оправдании терроризма

Сотрудника НИИ ФСИН задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задержанный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН РФ подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее пресс-служба ФСИН России сообщала, что главным управлением собственной безопасности ФСИН России с ФСБ России задержан сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Жителя Биробиджана осудили за публичное оправдание терроризма
03:17
Назначена служебная проверка.
"Сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России подозревается в преступлении по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", - сказал собеседник агентства.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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02:22
 
РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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