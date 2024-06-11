https://ria.ru/20240611/zaderzhanie-1952088263.html
Сотрудника института ФСИН заподозрили в оправдании терроризма
Сотрудника института ФСИН заподозрили в оправдании терроризма - РИА Новости, 11.06.2024
Сотрудника института ФСИН заподозрили в оправдании терроризма
Задержанный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН РФ подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T04:14
2024-06-11T04:14
2024-06-11T04:31
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задержанный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН РФ подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее пресс-служба ФСИН России сообщала, что главным управлением собственной безопасности ФСИН России с ФСБ России задержан сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Назначена служебная проверка. "Сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России подозревается в преступлении по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240611/prigovor-1952086511.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Сотрудника института ФСИН заподозрили в оправдании терроризма
Сотрудника НИИ ФСИН задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма