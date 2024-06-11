https://ria.ru/20240611/zaderzhanie-1952083592.html
На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ
На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 11.06.2024
На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ
Сотрудники ФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя региона по подозрению в сотрудничестве с СБУ Украины, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T02:22
2024-06-11T02:22
2024-06-11T02:22
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники ФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя региона по подозрению в сотрудничестве с СБУ Украины, сообщила пресс-служба ведомства. "После начала специальной военной операции гражданин инициативно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации", - говорится в сообщении. Следственным подразделением УФСБ края в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ "Установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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россия, камчатский край, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Камчатский край, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ
ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в сотрудничестве с СБУ Украины
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники ФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя региона по подозрению в сотрудничестве с СБУ Украины, сообщила пресс-служба ведомства.
"После начала специальной военной операции гражданин инициативно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации", - говорится в сообщении.
Следственным подразделением УФСБ края в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ "Установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.