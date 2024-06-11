https://ria.ru/20240611/zaderzhanie-1952083592.html

На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 11.06.2024

На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

Сотрудники ФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя региона по подозрению в сотрудничестве с СБУ Украины, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T02:22

2024-06-11T02:22

2024-06-11T02:22

россия

камчатский край

украина

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники ФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя региона по подозрению в сотрудничестве с СБУ Украины, сообщила пресс-служба ведомства. "После начала специальной военной операции гражданин инициативно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации", - говорится в сообщении. Следственным подразделением УФСБ края в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ "Установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240610/zaderzhanie-1951988151.html

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камчатский край

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россия, камчатский край, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия