https://ria.ru/20240611/yaponiya-1952174267.html

В Японии число заражений "пожирающей плоть бактерией" побило рекорд

В Японии число заражений "пожирающей плоть бактерией" побило рекорд - РИА Новости, 11.06.2024

В Японии число заражений "пожирающей плоть бактерией" побило рекорд

Число заражений в Японии гемолитическим стрептококком, который при тяжелом течении заболевания может вызвать отмирание тканей рук и ног, всего за полгода... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:06

2024-06-11T14:06

2024-06-11T14:06

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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Число заражений в Японии гемолитическим стрептококком, который при тяжелом течении заболевания может вызвать отмирание тканей рук и ног, всего за полгода превысило рекордные показатели 2023 года, а за последний месяц было выявлено 176 случаев заражения, передает агентство Киодо со ссылкой на Национальный институт инфекционных заболеваний. По данным института, с начала 2024 года подтверждено 977 случаев заражения гемолитическим стрептококком, который известен также, как "бактерия, пожирающая плоть". При этом к 5 мая число заражений составляло 801, а к июню увеличилось еще на 176. При этом в течение всего 2023 года был зафиксирован 941 случай так называемого "острого гемолитического стрептококкового инфекционного заболевания", что было самым большим числом с начала подобных наблюдений в 1999 году. Агентство также отмечает, что наибольшее число заражений среди японских префектур зафиксировано в Токио. Здесь за полгода подтверждено 145 случаев заражения гемолитическим стрептококком. Заболевание, как правило, вызывается гемолитическим стрептококком группы А. Причины роста заражений пока точно не установлены, однако специалисты указывают на влияние таких факторов, как увеличение после ослабления мер по борьбе с новым коронавирусом числа случаев фарингита, вызванного теми же типами бактерий. При этом, как сообщал ранее телеканал NHK, источник заболевания не удается установить примерно в половине случаев.

https://ria.ru/20240530/ozhirenie-1949207188.html

https://radiosputnik.ru/20240517/streptokokk-1946755630.html

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в мире, япония, токио