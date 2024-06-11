https://ria.ru/20240611/yaponiya-1952096336.html

Ноздрев заявил о готовности России к равноправным отношениям с Японией

Ноздрев заявил о готовности России к равноправным отношениям с Японией - РИА Новости, 11.06.2024

Ноздрев заявил о готовности России к равноправным отношениям с Японией

Россия готова к построению равноправных отношений с Японией, об этом на торжественном приеме в честь Дня России заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T07:22

2024-06-11T07:22

2024-06-11T07:22

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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Россия готова к построению равноправных отношений с Японией, об этом на торжественном приеме в честь Дня России заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев. "Мы открыты к построению с Японией, являющейся одним из нашей ближайших соседей, добрососедских, равноправных и взаимовыгодных отношений. Нацелены на поддержание практического сотрудничества в сферах энергетики и рыболовства, контактов в области культуры, в т.ч. в рамках ежегодных Фестивалей российской культуры в Японии и Японской культуры в России. Будем сохранять фундамент, необходимый для поступательного развития отношений в дальнейшем", - заявил посол России в Японии. Глава дипмиссии подчеркнул, что сейчас мир находится на переломном историческом этапе, когда сталкиваются интересы ведущих мировых игроков. Причина этого – в попытке ряда стран вернуть мир к однополярности. "Увы, сегодня на мировой арене по-прежнему все еще доминирует фактор силы. Этому есть объективная причина – столкновение интересов и нарастание противоречий между ведущими мировыми игроками, как это часто бывает на переломном историческом этапе. Происходит утрата культуры диалога и распад системы международной безопасности, стирается историческая память, "размораживаются" застарелые конфликты и появляются новые, размывается грань между военными и невоенными средствами межгосударственного противоборства, между войной и миром. Возрастает опасность применения оружия массового уничтожения, а также эскалации вплоть до перерастания в глобальную войну. Такая ситуация является следствием авантюристской политики ряда стран, стремящихся любыми способами вернуть мир к однополярности, отстоять собственную ускользающую гегемонию", - сказал Ноздрев. Дипломат отметил, что нынешнее время дает также шанс на выстраивание открытого диалога. "Уверен, что трудные времена останутся позади и объективные законы истории сформируют новый облик мира. Любой кризис – это и время новых возможностей, шанс для выстраивания честного и открытого международного диалога. Россия намерена укреплять существующие форматы и механизмы общения, действующие на основе принципов равноправия, сотрудничества и консенсуса", - заявил посол. Торжественный прием по случаю 34-й годовщины со Дня принятия декларации о государственном суверенитете проходит в посольстве Российской Федерации в Японии во вторник.

https://ria.ru/20240607/yaponiya-1951367043.html

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