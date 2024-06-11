https://ria.ru/20240611/yacheyka-1952225718.html
В Ярославской области ликвидировали ячейку экстремистской организации АУЕ*
В Ярославской области ликвидировали ячейку экстремистской организации АУЕ* - РИА Новости, 11.06.2024
В Ярославской области ликвидировали ячейку экстремистской организации АУЕ*
Ячейку запрещенной в России экстремистской организации АУЕ* ликвидировали в колониях Ярославской области, четверо членов сообщества осуждены, сообщило УФСБ... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:43
2024-06-11T16:43
2024-06-11T16:43
происшествия
россия
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Ячейку запрещенной в России экстремистской организации АУЕ* ликвидировали в колониях Ярославской области, четверо членов сообщества осуждены, сообщило УФСБ России по региону. "Пресечена деятельность группы лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях региона, организовавших ячейку международного общественного движения "Арестантское уголовное единство*", также известного под аббревиатурой АУЕ*", - говорится в сообщении. Отмечается, что признанное экстремистским и запрещенное Верховным судом РФ криминальное сообщество координируется из-за рубежа. Сторонники АУЕ* преследуют цели по вовлечению граждан в субкультуру преступности как образа жизни, предпринимают попытки организации массовых беспорядков в исправительных учреждениях. "Рыбинский городской суд признал четырех мужчин в возрасте от 28 до 40 лет виновными в… организации и участии в деятельности экстремистского сообщества. Организатор преступного сообщества приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - информирует УФСБ. Участникам назначено наказание от 2 лет 6 месяцев до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого и особого режимов.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240503/diversant-1943696306.html
https://ria.ru/20240606/diversant-1951084125.html
россия
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ярославская область
Происшествия, Россия, Ярославская область
В Ярославской области ликвидировали ячейку экстремистской организации АУЕ*
ФСБ: в Ярославской области ликвидировали ячейку экстремистской организации АУЕ
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Ячейку запрещенной в России экстремистской организации АУЕ* ликвидировали в колониях Ярославской области, четверо членов сообщества осуждены, сообщило УФСБ России по региону.
"Пресечена деятельность группы лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях региона, организовавших ячейку международного общественного движения "Арестантское уголовное единство*", также известного под аббревиатурой АУЕ*", - говорится в сообщении.
Отмечается, что признанное экстремистским и запрещенное Верховным судом РФ криминальное сообщество координируется из-за рубежа. Сторонники АУЕ* преследуют цели по вовлечению граждан в субкультуру преступности как образа жизни, предпринимают попытки организации массовых беспорядков в исправительных учреждениях.
"Рыбинский городской суд признал четырех мужчин в возрасте от 28 до 40 лет виновными в… организации и участии в деятельности экстремистского сообщества. Организатор преступного сообщества приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - информирует УФСБ.
Участникам назначено наказание от 2 лет 6 месяцев до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого и особого режимов.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.