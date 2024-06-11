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В Перми борца с подпольными казино арестовали за взятки от игорного бизнеса

В Перми борца с подпольными казино арестовали за взятки от игорного бизнеса - РИА Новости, 11.06.2024

В Перми борца с подпольными казино арестовали за взятки от игорного бизнеса

Пермского общественника, который возглавлял организацию по борьбе с игорным бизнесом, но за "вознаграждение" покрывал работу подпольного клуба, арестовали... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T20:33

2024-06-11T20:33

2024-06-11T20:33

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 11 июн — РИА Новости. Пермского общественника, который возглавлял организацию по борьбе с игорным бизнесом, но за "вознаграждение" покрывал работу подпольного клуба, арестовали силовики, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. По данным ведомства, руководитель АНО по пресечению нелегальной игорной деятельности достоверно знал о группе людей, которые организовывали азартные игры в Перми на игровом оборудовании с марта по август 2022 года. Мужчина закрывал глаза на подпольный клуб и не сообщал о нем в правоохранительные органы, но за свое молчание требовал и получал ежемесячное "вознаграждение". Таким образом пермяк "заработал" более 300 тысяч рублей. "Руководителю автономной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность по пресечению нелегальной игорной деятельности, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "в", "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина арестован. Несколько пермских СМИ написали, что речь идет о руководителе АНО "Организация экономической безопасности и гражданского контроля" Дмитрии Печенкине.

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происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)