https://ria.ru/20240611/vybory-1952159634.html

Лукашенко призвал провести выборы так, чтобы "комар носа не подточил"

Лукашенко призвал провести выборы так, чтобы "комар носа не подточил" - РИА Новости, 11.06.2024

Лукашенко призвал провести выборы так, чтобы "комар носа не подточил"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что президентские выборы в 2025 году надо провести так, чтобы "комар носа не подточил". РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:08

2024-06-11T13:08

2024-06-11T13:33

александр лукашенко

в мире

белоруссия

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МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что президентские выборы в 2025 году надо провести так, чтобы "комар носа не подточил"."Выборы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил и не подсунул. Нам нет никакой необходимости, как это было и в прежние годы, давить, использовать административный ресурс. Мы честно и порядочно способны провести эти выборы", - приводит слова Лукашенко пресс-служба в ходе встречи с главой ЦИК Игорем Карпенко.Он отметил, что журналисты часто рассказывают о выборах среди белорусских оппозиционеров, уехавших на Запад, в частности, по его словам, в ходе недавних "выборов" проголосовали только чуть более шести тысяч человек."И ничего! Они себя считают избранными. "Парламент" избрали, поехали просить деньги по городам и весям. Ну, это их проблемы… Я просто намекаю на то, если вы власть обвиняли в том, что она была неприлична и непорядочно вела себя, административный ресурс использовала, как называется это сейчас у них? Мы должны провести выборы достойно. Не обидеть людей. Вот это главное. Выборы – для народа, для нашего государства", – сказал Лукашенко.Со своей стороны Карпенко проинформировал президента Белоруссии о том, что ЦИК изучила прошедший в стране единый день голосования, провела работу над ошибками. К очередному единому дню голосования определенные моменты будут подкорректированы."Могу с уверенностью сказать, что к предстоящим президентским выборам нам не нужно менять избирательное законодательство, оно отработало в единый день голосования, мы его апробировали. Нюансы мы отрегулировали и, думаю, к президентской кампании подойдем в качественном составе комиссии и качественно сделаем работу, необходимую в соответствии с законодательством, – сказал Карпенко.

https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942087416.html

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929424495.html

https://ria.ru/20240315/belorussiya-1933272305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, в мире, белоруссия