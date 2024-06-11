https://ria.ru/20240611/volchansk-1952198711.html

Бои за Волчанск продолжаются, заявил Ганчев

Бои за Волчанск продолжаются, заявил Ганчев - РИА Новости, 11.06.2024

Бои за Волчанск продолжаются, заявил Ганчев

Бои за Волчанск продолжаются, российские военные отбивают каждый метр у противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:27

2024-06-11T15:27

2024-06-11T15:27

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

виталий ганчев

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бои за Волчанск продолжаются, российские военные отбивают каждый метр у противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На севере Харьковской области продолжаются бои за Волчанск. Освобождение города идет постепенно. Ребята отбивают у врага каждый метр", - сообщил Ганчев.

https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html

волчанск

харьковская область

россия

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

волчанск, харьковская область, виталий ганчев, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф