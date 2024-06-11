https://ria.ru/20240611/volchansk-1952198711.html
Бои за Волчанск продолжаются, заявил Ганчев
Бои за Волчанск продолжаются, заявил Ганчев - РИА Новости, 11.06.2024
Бои за Волчанск продолжаются, заявил Ганчев
Бои за Волчанск продолжаются, российские военные отбивают каждый метр у противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:27
2024-06-11T15:27
2024-06-11T15:27
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
виталий ганчев
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бои за Волчанск продолжаются, российские военные отбивают каждый метр у противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На севере Харьковской области продолжаются бои за Волчанск. Освобождение города идет постепенно. Ребята отбивают у врага каждый метр", - сообщил Ганчев.
https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Бои за Волчанск продолжаются, заявил Ганчев
Ганчев: в Волчанске российские военные отбивают каждый метр у противника