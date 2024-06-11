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Бои за Волчанск продолжаются, заявил Ганчев - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/volchansk-1952198711.html
Бои за Волчанск продолжаются, заявил Ганчев
Бои за Волчанск продолжаются, заявил Ганчев - РИА Новости, 11.06.2024
Бои за Волчанск продолжаются, заявил Ганчев
Бои за Волчанск продолжаются, российские военные отбивают каждый метр у противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:27
2024-06-11T15:27
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
виталий ганчев
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бои за Волчанск продолжаются, российские военные отбивают каждый метр у противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На севере Харьковской области продолжаются бои за Волчанск. Освобождение города идет постепенно. Ребята отбивают у врага каждый метр", - сообщил Ганчев.
https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html
волчанск
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волчанск, харьковская область, виталий ганчев, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Виталий Ганчев, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бои за Волчанск продолжаются, заявил Ганчев

Ганчев: в Волчанске российские военные отбивают каждый метр у противника

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Волчанске
Дым в Волчанске - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Волчанске. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бои за Волчанск продолжаются, российские военные отбивают каждый метр у противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"На севере Харьковской области продолжаются бои за Волчанск. Освобождение города идет постепенно. Ребята отбивают у врага каждый метр", - сообщил Ганчев.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьВиталий ГанчевБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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