https://ria.ru/20240611/volchansk-1952097899.html

Марочко заявил о пресечении попыток контратак ВСУ в Харьковской области

Марочко заявил о пресечении попыток контратак ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 11.06.2024

Марочко заявил о пресечении попыток контратак ВСУ в Харьковской области

Российская армия пресекла попытки контратак украинских войск под Волчанском, Купянском и в районах других населенных пунктов Харьковской области, сообщил РИА... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T07:46

2024-06-11T07:46

2024-06-11T07:46

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

андрей марочко

луганская народная республика

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Российская армия пресекла попытки контратак украинских войск под Волчанском, Купянском и в районах других населенных пунктов Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За несколько последних суток, ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) продолжали попытки атаковать наши подразделения в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Волчанск и Липцы. Также направленные удары с последующими попытками продвижения были в районе Купянска", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что украинские силовики не смогли добиться успеха. Российским войскам удалось не только пресечь действия украинских штурмовиков, но и улучшить положение по переднему краю. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение четырём украинским бригадам в Харьковской области и отразили семь контратак, потери противника составили до 225 солдат.

https://ria.ru/20240610/vsu-1952071147.html

https://ria.ru/20240611/plan-1952089961.html

волчанск

харьковская область

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волчанск, харьковская область, андрей марочко, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия