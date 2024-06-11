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Марочко заявил о пресечении попыток контратак ВСУ в Харьковской области
Марочко заявил о пресечении попыток контратак ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 11.06.2024
Марочко заявил о пресечении попыток контратак ВСУ в Харьковской области
Российская армия пресекла попытки контратак украинских войск под Волчанском, Купянском и в районах других населенных пунктов Харьковской области, сообщил РИА... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T07:46
2024-06-11T07:46
2024-06-11T07:46
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безопасность
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Российская армия пресекла попытки контратак украинских войск под Волчанском, Купянском и в районах других населенных пунктов Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За несколько последних суток, ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) продолжали попытки атаковать наши подразделения в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Волчанск и Липцы. Также направленные удары с последующими попытками продвижения были в районе Купянска", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что украинские силовики не смогли добиться успеха. Российским войскам удалось не только пресечь действия украинских штурмовиков, но и улучшить положение по переднему краю. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение четырём украинским бригадам в Харьковской области и отразили семь контратак, потери противника составили до 225 солдат.
https://ria.ru/20240610/vsu-1952071147.html
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волчанск, харьковская область, андрей марочко, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Марочко заявил о пресечении попыток контратак ВСУ в Харьковской области
Марочко: ВС России пресекли попытки контратак ВСУ под Волчанском и Купянском