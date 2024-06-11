"Бухарестская девятка" рассматривает исключение Венгрии, пишет FT
FT: Бухарестская девятка намерена отстранить Венгрию от своих собраний
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Венгрию могут исключить из "Бухарестской девятки" за ее позицию по Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
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По словам собеседников издания, на недавних встречах Венгрия наложила вето на совместные решения группы, касающиеся увеличения помощи Украине, а также одобрения действий НАТО по усилению военной поддержки Киева или ускорению его вступления в альянс.
Сегодня лидеры стран "Бухарестской девятки" встречаются в Риге и, как утверждают чиновники, Венгрия снова отказывается одобрить проект заявления, с которым согласились остальные.
Обсуждения по поводу исключения Венгрии очень серьезные, заявил изданию один из источников. Он предположил, что встреча в Риге будет для объединения последней в нынешнем составе.
На прошлой неделе глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб заявила в интервью Politico, что Евросоюзу стоит рассмотреть вопрос о лишении Венгрии права голоса из-за ее позиции по Украине. Эту идею поддержала Австрия.
В последнее время в европейских структурах все чаще обсуждаются варианты возможного наказания Венгрии за несговорчивость в отношении Украины: от саботажа венгерской экономики до лишения ее права вето в ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, со своей стороны, не раз говорил о провале европейской стратегии по Украине и предостерегал от втягивания НАТО в украинский конфликт. По его мнению, руководство ЕС могло бы остановить конфликт за сутки, но оно хочет непосредственного столкновения с Россией и движется к нему.