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"Бухарестская девятка" рассматривает исключение Венгрии, пишет FT - РИА Новости, 11.06.2024
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10:37 11.06.2024 (обновлено: 14:45 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/vengriya-1952119511.html
"Бухарестская девятка" рассматривает исключение Венгрии, пишет FT
"Бухарестская девятка" рассматривает исключение Венгрии, пишет FT - РИА Новости, 11.06.2024
"Бухарестская девятка" рассматривает исключение Венгрии, пишет FT
Венгрию могут исключить из "Бухарестской девятки" за ее позицию по Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:37
2024-06-11T14:45
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Венгрию могут исключить из "Бухарестской девятки" за ее позицию по Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. "Дипломаты из "Бухарестской девятки" — восточноевропейских союзников по НАТО и ЕС — обсудили возможность исключения Венгрии из будущих встреч", — говорится в статье. По словам собеседников издания, на недавних встречах Венгрия наложила вето на совместные решения группы, касающиеся увеличения помощи Украине, а также одобрения действий НАТО по усилению военной поддержки Киева или ускорению его вступления в альянс. Сегодня лидеры стран "Бухарестской девятки" встречаются в Риге и, как утверждают чиновники, Венгрия снова отказывается одобрить проект заявления, с которым согласились остальные. Обсуждения по поводу исключения Венгрии очень серьезные, заявил изданию один из источников. Он предположил, что встреча в Риге будет для объединения последней в нынешнем составе.На прошлой неделе глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб заявила в интервью Politico, что Евросоюзу стоит рассмотреть вопрос о лишении Венгрии права голоса из-за ее позиции по Украине. Эту идею поддержала Австрия. В последнее время в европейских структурах все чаще обсуждаются варианты возможного наказания Венгрии за несговорчивость в отношении Украины: от саботажа венгерской экономики до лишения ее права вето в ЕС.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, со своей стороны, не раз говорил о провале европейской стратегии по Украине и предостерегал от втягивания НАТО в украинский конфликт. По его мнению, руководство ЕС могло бы остановить конфликт за сутки, но оно хочет непосредственного столкновения с Россией и движется к нему.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951718969.html
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в мире, венгрия, украина, польша, аджа лябиб, джо байден, йенс столтенберг, нато, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Польша, Аджа Лябиб, Джо Байден, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз
"Бухарестская девятка" рассматривает исключение Венгрии, пишет FT

FT: Бухарестская девятка намерена отстранить Венгрию от своих собраний

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Венгрию могут исключить из "Бухарестской девятки" за ее позицию по Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
"Дипломаты из "Бухарестской девятки" — восточноевропейских союзников по НАТО и ЕС — обсудили возможность исключения Венгрии из будущих встреч", — говорится в статье.
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По словам собеседников издания, на недавних встречах Венгрия наложила вето на совместные решения группы, касающиеся увеличения помощи Украине, а также одобрения действий НАТО по усилению военной поддержки Киева или ускорению его вступления в альянс.
Сегодня лидеры стран "Бухарестской девятки" встречаются в Риге и, как утверждают чиновники, Венгрия снова отказывается одобрить проект заявления, с которым согласились остальные.
Обсуждения по поводу исключения Венгрии очень серьезные, заявил изданию один из источников. Он предположил, что встреча в Риге будет для объединения последней в нынешнем составе.
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На прошлой неделе глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб заявила в интервью Politico, что Евросоюзу стоит рассмотреть вопрос о лишении Венгрии права голоса из-за ее позиции по Украине. Эту идею поддержала Австрия.
В последнее время в европейских структурах все чаще обсуждаются варианты возможного наказания Венгрии за несговорчивость в отношении Украины: от саботажа венгерской экономики до лишения ее права вето в ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, со своей стороны, не раз говорил о провале европейской стратегии по Украине и предостерегал от втягивания НАТО в украинский конфликт. По его мнению, руководство ЕС могло бы остановить конфликт за сутки, но оно хочет непосредственного столкновения с Россией и движется к нему.
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