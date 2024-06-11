https://ria.ru/20240611/vasilev-1952157756.html

В Госдуме сообщили о встрече Белоусова с Москальковой

В Госдуме сообщили о встрече Белоусова с Москальковой - РИА Новости, 11.06.2024

В Госдуме сообщили о встрече Белоусова с Москальковой

Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой, так как тема защиты бойцов спецоперации является... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:01

2024-06-11T13:01

2024-06-11T13:01

специальная военная операция на украине

общество

россия

татьяна москалькова

андрей белоусов

владимир васильев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500569_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_48f94fbddc208a8142e5a92e9e689342.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой, так как тема защиты бойцов спецоперации является определяющей, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев. "Достаточно сказать, что министр обороны буквально вот только что с ней встречался, в связи с тем, что тема защиты наших военнослужащих их семей является определяющим.. И вот эта встреча с министром, который входит в курс дела буквально, говорит о том отношении", - сказал он журналистам. Накануне в своем докладе о работе за 2023 год Москалькова рекомендовала правительству проработать вопрос об освобождении участников СВО от выплат процентов по кредитам. Она также предложила рассмотреть вопрос об упрощении порядка (процедур) получения страховых выплат участниками специальной военной операции, а также вопрос о включении в состав получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей погибших участников специальной военной операции. Омбудсмен указала на системные проблемы в вопросах участников СВО и их семей. В частности, длительное решение вопроса о восстановлении военных билетов, утраченных в результате боевых действий, необходимость по возвращении домой оплачивать долги по кредитам и задолженность по ЖКХ остаются системными проблемами в вопросах участников специальной военной операции и их семей.

https://ria.ru/20240610/propavshie-1951936729.html

https://ria.ru/20240610/voennyy-1952006838.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, татьяна москалькова, андрей белоусов, владимир васильев, госдума рф