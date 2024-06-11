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В Госдуме сообщили о встрече Белоусова с Москальковой - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/vasilev-1952157756.html
В Госдуме сообщили о встрече Белоусова с Москальковой
В Госдуме сообщили о встрече Белоусова с Москальковой - РИА Новости, 11.06.2024
В Госдуме сообщили о встрече Белоусова с Москальковой
Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой, так как тема защиты бойцов спецоперации является... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:01
2024-06-11T13:01
специальная военная операция на украине
общество
россия
татьяна москалькова
андрей белоусов
владимир васильев
госдума рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой, так как тема защиты бойцов спецоперации является определяющей, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев. "Достаточно сказать, что министр обороны буквально вот только что с ней встречался, в связи с тем, что тема защиты наших военнослужащих их семей является определяющим.. И вот эта встреча с министром, который входит в курс дела буквально, говорит о том отношении", - сказал он журналистам. Накануне в своем докладе о работе за 2023 год Москалькова рекомендовала правительству проработать вопрос об освобождении участников СВО от выплат процентов по кредитам. Она также предложила рассмотреть вопрос об упрощении порядка (процедур) получения страховых выплат участниками специальной военной операции, а также вопрос о включении в состав получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей погибших участников специальной военной операции. Омбудсмен указала на системные проблемы в вопросах участников СВО и их семей. В частности, длительное решение вопроса о восстановлении военных билетов, утраченных в результате боевых действий, необходимость по возвращении домой оплачивать долги по кредитам и задолженность по ЖКХ остаются системными проблемами в вопросах участников специальной военной операции и их семей.
https://ria.ru/20240610/propavshie-1951936729.html
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общество, россия, татьяна москалькова, андрей белоусов, владимир васильев, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Андрей Белоусов, Владимир Васильев, Госдума РФ
В Госдуме сообщили о встрече Белоусова с Москальковой

Васильев: Белоусов встретился с Москальковой по вопросу защиты бойцов СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой, так как тема защиты бойцов спецоперации является определяющей, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.
"Достаточно сказать, что министр обороны буквально вот только что с ней встречался, в связи с тем, что тема защиты наших военнослужащих их семей является определяющим.. И вот эта встреча с министром, который входит в курс дела буквально, говорит о том отношении", - сказал он журналистам.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по пленным и пропавшим
10 июня, 13:34
Накануне в своем докладе о работе за 2023 год Москалькова рекомендовала правительству проработать вопрос об освобождении участников СВО от выплат процентов по кредитам. Она также предложила рассмотреть вопрос об упрощении порядка (процедур) получения страховых выплат участниками специальной военной операции, а также вопрос о включении в состав получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей погибших участников специальной военной операции.
Омбудсмен указала на системные проблемы в вопросах участников СВО и их семей. В частности, длительное решение вопроса о восстановлении военных билетов, утраченных в результате боевых действий, необходимость по возвращении домой оплачивать долги по кредитам и задолженность по ЖКХ остаются системными проблемами в вопросах участников специальной военной операции и их семей.
Андрей Белоусов
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияТатьяна МоскальковаАндрей БелоусовВладимир ВасильевГосдума РФ
 
 
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