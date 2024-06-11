https://ria.ru/20240611/vaktsina-1952099769.html

В России устранили проблемы с обеспеченностью вакциной от кори

В России устранили проблемы с обеспеченностью вакциной от кори - РИА Новости, 11.06.2024

В России устранили проблемы с обеспеченностью вакциной от кори

Проблемы с обеспеченностью вакциной против кори в России устранены, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:19

2024-06-11T08:19

2024-06-11T08:19

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

корь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Проблемы с обеспеченностью вакциной против кори в России устранены, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Коллеги в субъектах тоже эффективно справляются. Проблемы с обеспеченностью вакциной устранены", - сказала Попова. Она отметила, что противоэпидемические мероприятия организуются по первому случаю заболевания, включая, если это необходимо, приостановку учебного процесса в образовательных учреждениях с целью предупреждения распространения заболевания.

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь