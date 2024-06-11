https://ria.ru/20240611/vaktsina-1952099769.html
В России устранили проблемы с обеспеченностью вакциной от кори
В России устранили проблемы с обеспеченностью вакциной от кори - РИА Новости, 11.06.2024
В России устранили проблемы с обеспеченностью вакциной от кори
Проблемы с обеспеченностью вакциной против кори в России устранены, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T08:19
2024-06-11T08:19
2024-06-11T08:19
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
корь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Проблемы с обеспеченностью вакциной против кори в России устранены, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Коллеги в субъектах тоже эффективно справляются. Проблемы с обеспеченностью вакциной устранены", - сказала Попова. Она отметила, что противоэпидемические мероприятия организуются по первому случаю заболевания, включая, если это необходимо, приостановку учебного процесса в образовательных учреждениях с целью предупреждения распространения заболевания.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Корь
В России устранили проблемы с обеспеченностью вакциной от кори
Глава Роспотребнадзора Попова: проблемы с поставками вакцины от кори устранены
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Проблемы с обеспеченностью вакциной против кори в России устранены, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Коллеги в субъектах тоже эффективно справляются. Проблемы с обеспеченностью вакциной устранены", - сказала Попова.
Она отметила, что противоэпидемические мероприятия организуются по первому случаю заболевания, включая, если это необходимо, приостановку учебного процесса в образовательных учреждениях с целью предупреждения распространения заболевания.