https://ria.ru/20240611/ukraina-1952231910.html

Столтенберг призвал НАТО сохранить уровень поддержки Украины

Столтенберг призвал НАТО сохранить уровень поддержки Украины - РИА Новости, 11.06.2024

Столтенберг призвал НАТО сохранить уровень поддержки Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс намерен ежегодно вкладывать в военную поддержку Украины 40 миллиардов евро, это будет обсуждаться на саммите РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:07

2024-06-11T17:07

2024-06-11T17:07

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

нато

украина

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БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс намерен ежегодно вкладывать в военную поддержку Украины 40 миллиардов евро, это будет обсуждаться на саммите в США. С начала проведения Россией спецоперации в 2022 году, "НАТО предоставляла Украине ежегодно военную поддержку на 40 миллиардов евро", заявил Столтенберг. "Мы должны сохранить этот уровень так долго, как потребуется, чтобы обеспечить свежее финансирование каждый год. Долгосрочное гарантированное финансирование", - сказал он на саммите "Бухарестской девятки" в Латвии, где обсуждалась повестка предстоящего в июле саммита НАТО в США. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, нато, украина