Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг призвал НАТО сохранить уровень поддержки Украины - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952231910.html
Столтенберг призвал НАТО сохранить уровень поддержки Украины
Столтенберг призвал НАТО сохранить уровень поддержки Украины - РИА Новости, 11.06.2024
Столтенберг призвал НАТО сохранить уровень поддержки Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс намерен ежегодно вкладывать в военную поддержку Украины 40 миллиардов евро, это будет обсуждаться на саммите РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:07
2024-06-11T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
нато
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс намерен ежегодно вкладывать в военную поддержку Украины 40 миллиардов евро, это будет обсуждаться на саммите в США. С начала проведения Россией спецоперации в 2022 году, "НАТО предоставляла Украине ежегодно военную поддержку на 40 миллиардов евро", заявил Столтенберг. "Мы должны сохранить этот уровень так долго, как потребуется, чтобы обеспечить свежее финансирование каждый год. Долгосрочное гарантированное финансирование", - сказал он на саммите "Бухарестской девятки" в Латвии, где обсуждалась повестка предстоящего в июле саммита НАТО в США. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af193e81cbd7731ce2628b6be7394bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Украина
Столтенберг призвал НАТО сохранить уровень поддержки Украины

Столтенберг: НАТО должна ежегодно вкладывать в Украину по 40 миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс намерен ежегодно вкладывать в военную поддержку Украины 40 миллиардов евро, это будет обсуждаться на саммите в США.
С начала проведения Россией спецоперации в 2022 году, "НАТО предоставляла Украине ежегодно военную поддержку на 40 миллиардов евро", заявил Столтенберг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС
22 мая, 08:00
"Мы должны сохранить этот уровень так долго, как потребуется, чтобы обеспечить свежее финансирование каждый год. Долгосрочное гарантированное финансирование", - сказал он на саммите "Бухарестской девятки" в Латвии, где обсуждалась повестка предстоящего в июле саммита НАТО в США.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
29 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала