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Каждому украинцу придется воевать с Россией, заявил сотрудник военкомата - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 11.06.2024 (обновлено: 16:34 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952223175.html
Каждому украинцу придется воевать с Россией, заявил сотрудник военкомата
Каждому украинцу придется воевать с Россией, заявил сотрудник военкомата - РИА Новости, 11.06.2024
Каждому украинцу придется воевать с Россией, заявил сотрудник военкомата
Каждому жителю Украины когда-нибудь придется принять участие в конфликте с Россией, считает сотрудник Харьковского областного военкомата Олег Щирский. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:33
2024-06-11T16:34
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Каждому жителю Украины когда-нибудь придется принять участие в конфликте с Россией, считает сотрудник Харьковского областного военкомата Олег Щирский. По его мнению, которое он выразил в интервью телерадиовещательной компании ERR, конфликт с РФ будет длится долго и коснется каждого жителя Украины. "Сегодня, завтра, когда-нибудь каждому придется воевать. Мы же понимаем, что вооруженные силы небесконечны... Завтра кто-то должен их заменить", - добавил Щирский. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, автозаправках и в кафе. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240607/balitskiy-1951195983.html
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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россия, украина, в мире, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Каждому украинцу придется воевать с Россией, заявил сотрудник военкомата

Сотрудник Харьковского ТЦК Щирский: каждому украинцу придется воевать с Россией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Каждому жителю Украины когда-нибудь придется принять участие в конфликте с Россией, считает сотрудник Харьковского областного военкомата Олег Щирский.
По его мнению, которое он выразил в интервью телерадиовещательной компании ERR, конфликт с РФ будет длится долго и коснется каждого жителя Украины. "Сегодня, завтра, когда-нибудь каждому придется воевать. Мы же понимаем, что вооруженные силы небесконечны... Завтра кто-то должен их заменить", - добавил Щирский.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, автозаправках и в кафе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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