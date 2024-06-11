Каждому украинцу придется воевать с Россией, заявил сотрудник военкомата
Сотрудник Харьковского ТЦК Щирский: каждому украинцу придется воевать с Россией
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Каждому жителю Украины когда-нибудь придется принять участие в конфликте с Россией, считает сотрудник Харьковского областного военкомата Олег Щирский.
По его мнению, которое он выразил в интервью телерадиовещательной компании ERR, конфликт с РФ будет длится долго и коснется каждого жителя Украины. "Сегодня, завтра, когда-нибудь каждому придется воевать. Мы же понимаем, что вооруженные силы небесконечны... Завтра кто-то должен их заменить", - добавил Щирский.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, автозаправках и в кафе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.