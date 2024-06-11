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"Зеленский туда поехал". В Киеве пришли в ужас из-за ситуации в стране - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952216936.html
"Зеленский туда поехал". В Киеве пришли в ужас из-за ситуации в стране
"Зеленский туда поехал". В Киеве пришли в ужас из-за ситуации в стране - РИА Новости, 11.06.2024
"Зеленский туда поехал". В Киеве пришли в ужас из-за ситуации в стране
заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:18
2024-06-11T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
киев
жкх
берлин (город)
украина
владимир зеленский
укрэнерго
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украина превратилась в больше кладбище из-за действий Владимира Зеленского и его партии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube."Зеленский и его бригада &lt;…&gt; превращают Украину в центральное кладбище в центре Евразийского континента. Ну и Зеленский поехал туда (в Берлин. — Прим. Ред.) рассказывать какие большие преимущества есть у этой территории: &lt;…&gt; как можно тут красивые могилы поставить, памятники и так далее", — отметил он.По словам эксперта, невозможно ничего восстановить на территории Украины. Страна, по его мнению, превратилась в руины."Зеленский говорит это под девизом "восстановление энергетики". Ну, это &lt;…&gt; самодеятельная театральная студия в каком-то небольшом колхозе. &lt;…&gt; Если не смогли ранее пораженные объекты восстановить, то как можно восстановить новые", — резюмировал Соскин.Владимир Зеленский поехал в Берлин на конференцию по восстановлению Украины. Там он заявил, что Киев лишился девяти гигаватт генерации энергии. По словам политика, без кредитов и инвестиций украинские власти не смогут в ближайшие три-четыре месяца восстановить поврежденные объекты. Зеленский попросил о прямой финансовой помощи и призвал отдать оборудование с остановленных электростанций в Европе.В начале июня "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, граждан попросили экономить на свете. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952185468.html
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киев
берлин (город)
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в мире, киев, жкх, берлин (город), украина, владимир зеленский, укрэнерго, вооруженные силы украины, леонид кучма, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, ЖКХ, Берлин (город), Украина, Владимир Зеленский, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, Леонид Кучма, Олег Соскин
"Зеленский туда поехал". В Киеве пришли в ужас из-за ситуации в стране

Соскин: Украина превратилась центральное кладбище на Евразийском континенте

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украина превратилась в больше кладбище из-за действий Владимира Зеленского и его партии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube.
"Зеленский и его бригада <…> превращают Украину в центральное кладбище в центре Евразийского континента. Ну и Зеленский поехал туда (в Берлин. — Прим. Ред.) рассказывать какие большие преимущества есть у этой территории: <…> как можно тут красивые могилы поставить, памятники и так далее", — отметил он.
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По словам эксперта, невозможно ничего восстановить на территории Украины. Страна, по его мнению, превратилась в руины.
"Зеленский говорит это под девизом "восстановление энергетики". Ну, это <…> самодеятельная театральная студия в каком-то небольшом колхозе. <…> Если не смогли ранее пораженные объекты восстановить, то как можно восстановить новые", — резюмировал Соскин.
Владимир Зеленский поехал в Берлин на конференцию по восстановлению Украины. Там он заявил, что Киев лишился девяти гигаватт генерации энергии. По словам политика, без кредитов и инвестиций украинские власти не смогут в ближайшие три-четыре месяца восстановить поврежденные объекты. Зеленский попросил о прямой финансовой помощи и призвал отдать оборудование с остановленных электростанций в Европе.
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В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, граждан попросили экономить на свете. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЖКХБерлин (город)УкраинаВладимир ЗеленскийУкрэнергоВооруженные силы УкраиныЛеонид КучмаОлег Соскин
 
 
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