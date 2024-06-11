https://ria.ru/20240611/ukraina-1952216936.html

"Зеленский туда поехал". В Киеве пришли в ужас из-за ситуации в стране

"Зеленский туда поехал". В Киеве пришли в ужас из-за ситуации в стране - РИА Новости, 11.06.2024

"Зеленский туда поехал". В Киеве пришли в ужас из-за ситуации в стране

заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:18

2024-06-11T16:18

2024-06-11T16:18

специальная военная операция на украине

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укрэнерго

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украина превратилась в больше кладбище из-за действий Владимира Зеленского и его партии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube."Зеленский и его бригада <…> превращают Украину в центральное кладбище в центре Евразийского континента. Ну и Зеленский поехал туда (в Берлин. — Прим. Ред.) рассказывать какие большие преимущества есть у этой территории: <…> как можно тут красивые могилы поставить, памятники и так далее", — отметил он.По словам эксперта, невозможно ничего восстановить на территории Украины. Страна, по его мнению, превратилась в руины."Зеленский говорит это под девизом "восстановление энергетики". Ну, это <…> самодеятельная театральная студия в каком-то небольшом колхозе. <…> Если не смогли ранее пораженные объекты восстановить, то как можно восстановить новые", — резюмировал Соскин.Владимир Зеленский поехал в Берлин на конференцию по восстановлению Украины. Там он заявил, что Киев лишился девяти гигаватт генерации энергии. По словам политика, без кредитов и инвестиций украинские власти не смогут в ближайшие три-четыре месяца восстановить поврежденные объекты. Зеленский попросил о прямой финансовой помощи и призвал отдать оборудование с остановленных электростанций в Европе.В начале июня "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, граждан попросили экономить на свете. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240611/ukraina-1952185468.html

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

https://ria.ru/20240611/kharkov-1952194916.html

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