https://ria.ru/20240611/ukraina-1952210751.html

Шольц сравнил конференцию по Украине в Швейцарии с растением

Шольц сравнил конференцию по Украине в Швейцарии с растением - РИА Новости, 11.06.2024

Шольц сравнил конференцию по Украине в Швейцарии с растением

Канцлер Германии Олаф Шольц сравнил предстоящую конференцию в Швейцарии с "растением", которое следует "поливать" для того, чтобы расцвёл "сад" - конкретные... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:00

2024-06-11T16:00

2024-06-11T16:00

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сравнил предстоящую конференцию в Швейцарии с "растением", которое следует "поливать" для того, чтобы расцвёл "сад" - конкретные мирные переговоры по Украине, заявил он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским. "Это - основа для дальнейшего шага. Это растение, которое мы поливаем и надеемся, что как можно больше сторон помогут тому, чтобы оно стало хорошо развивающимся садом, который затем предоставит возможность для мирного развития", - сказал Шольц, комментируя предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии. Речь канцлера транслировалась на сайте проходящей сегодня в Берлине конференции по восстановлению Украины. Канцлер уточнил, что надеется на то, что при последующих конференциях "появится что-то, что приблизит нас к миру". "Возможно, получится найти путь, на котором удастся найти вход в процесс, при котором Россия смогла бы сесть за стол (переговоров - ред.)", - добавил он. В то же время политик подчеркнул, что "только Киеву решать, когда для этого настанет время". Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, олаф шольц, швейцария, германия, украина