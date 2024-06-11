https://ria.ru/20240611/ukraina-1952190759.html

Грузия продолжит помогать Украине, несмотря на ошибки Киева, заявил премьер

Грузия продолжит помогать Украине, несмотря на ошибки Киева, заявил премьер - РИА Новости, 11.06.2024

Грузия продолжит помогать Украине, несмотря на ошибки Киева, заявил премьер

Неправильные решения Украины в отношении Грузии не помешают Тбилиси помогать Киеву, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на конференции в Берлине. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:59

2024-06-11T14:59

2024-06-11T14:59

специальная военная операция на украине

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грузия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 11 июн – РИА Новости. Неправильные решения Украины в отношении Грузии не помешают Тбилиси помогать Киеву, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на конференции в Берлине. Кобахидзе принимает участие в конференции, посвященной восстановлению Украины, которая проходит в Берлине 11-12 июня. "Есть сложности между властями. Все это было вызвано по сути конкретными решениями, в том числе отзывом посла Украины из Грузии… Это были неправильные шаги, но они не помешают нам стремиться оказать максимальную помощь украинскому народу. Никакие политические решения не могут перевесить нашу ответственность за заботу об украинском народе", - заявил Кобахидзе журналистам. Премьер подчеркнул, что Грузия поддерживает Украину на всех платформах, "ее суверенитет и территориальную целостность". "Конечно, важно обсудить меры, которые следует предпринять для восстановления Украины после установления мира в нашей дружественной стране. Грузинский народ отличается особой солидарностью с украинским народом, нас связывает особая историческая связь между народами, поэтому наш долг вместе с нашими партнерами сделать все, чтобы способствовать восстановлению Украины", - добавил он. В феврале 2022 года Ираклий Гарибашвили, занимавший тогда пост премьера, заявлял, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. В марте 2022 года Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии.

https://ria.ru/20240418/gruziya-1940894672.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932403517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, грузия, ираклий кобахидзе