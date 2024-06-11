https://ria.ru/20240611/ukraina-1952190759.html
Грузия продолжит помогать Украине, несмотря на ошибки Киева, заявил премьер
Грузия продолжит помогать Украине, несмотря на ошибки Киева, заявил премьер - РИА Новости, 11.06.2024
Грузия продолжит помогать Украине, несмотря на ошибки Киева, заявил премьер
Неправильные решения Украины в отношении Грузии не помешают Тбилиси помогать Киеву, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на конференции в Берлине. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:59
2024-06-11T14:59
2024-06-11T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
грузия
ираклий кобахидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467887_0:139:2686:1650_1920x0_80_0_0_db43ffa6da0d87043d3474f14239c4e2.png
ТБИЛИСИ, 11 июн – РИА Новости. Неправильные решения Украины в отношении Грузии не помешают Тбилиси помогать Киеву, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на конференции в Берлине. Кобахидзе принимает участие в конференции, посвященной восстановлению Украины, которая проходит в Берлине 11-12 июня. "Есть сложности между властями. Все это было вызвано по сути конкретными решениями, в том числе отзывом посла Украины из Грузии… Это были неправильные шаги, но они не помешают нам стремиться оказать максимальную помощь украинскому народу. Никакие политические решения не могут перевесить нашу ответственность за заботу об украинском народе", - заявил Кобахидзе журналистам. Премьер подчеркнул, что Грузия поддерживает Украину на всех платформах, "ее суверенитет и территориальную целостность". "Конечно, важно обсудить меры, которые следует предпринять для восстановления Украины после установления мира в нашей дружественной стране. Грузинский народ отличается особой солидарностью с украинским народом, нас связывает особая историческая связь между народами, поэтому наш долг вместе с нашими партнерами сделать все, чтобы способствовать восстановлению Украины", - добавил он. В феврале 2022 года Ираклий Гарибашвили, занимавший тогда пост премьера, заявлял, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. В марте 2022 года Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии.
https://ria.ru/20240418/gruziya-1940894672.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932403517.html
украина
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467887_151:0:2535:1788_1920x0_80_0_0_556c1e3ecb90ba63aa3f11767c42b47f.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, грузия, ираклий кобахидзе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Грузия, Ираклий Кобахидзе
Грузия продолжит помогать Украине, несмотря на ошибки Киева, заявил премьер
Кобахидзе: ошибки Украины в адрес Грузии не помешают Тбилиси помогать Киеву
ТБИЛИСИ, 11 июн – РИА Новости. Неправильные решения Украины в отношении Грузии не помешают Тбилиси помогать Киеву, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на конференции в Берлине.
Кобахидзе принимает участие в конференции, посвященной восстановлению Украины, которая проходит в Берлине 11-12 июня.
"Есть сложности между властями. Все это было вызвано по сути конкретными решениями, в том числе отзывом посла Украины из Грузии… Это были неправильные шаги, но они не помешают нам стремиться оказать максимальную помощь украинскому народу. Никакие политические решения не могут перевесить нашу ответственность за заботу об украинском народе", - заявил Кобахидзе журналистам. Премьер подчеркнул, что Грузия поддерживает Украину на всех платформах, "ее суверенитет и территориальную целостность".
"Конечно, важно обсудить меры, которые следует предпринять для восстановления Украины после установления мира в нашей дружественной стране. Грузинский народ отличается особой солидарностью с украинским народом, нас связывает особая историческая связь между народами, поэтому наш долг вместе с нашими партнерами сделать все, чтобы способствовать восстановлению Украины", - добавил он.
В феврале 2022 года Ираклий Гарибашвили
, занимавший тогда пост премьера, заявлял, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ
на Украине. В марте 2022 года Владимир Зеленский
заявил об отзыве посла Украины в Грузии.