Рейтинг@Mail.ru
СМИ: сбор средств для Украины на конференции в Берлине может провалиться - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952182961.html
СМИ: сбор средств для Украины на конференции в Берлине может провалиться
СМИ: сбор средств для Украины на конференции в Берлине может провалиться - РИА Новости, 11.06.2024
СМИ: сбор средств для Украины на конференции в Берлине может провалиться
Попытка получить новое финансирование для Украины на конференции по ее восстановлению в Берлине может провалиться из-за борьбы за власть в Киеве, сообщает... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:40
2024-06-11T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
берлин (город)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149717/24/1497172416_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_00ac6463a125f40b69f7a3eb92e7f791.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Попытка получить новое финансирование для Украины на конференции по ее восстановлению в Берлине может провалиться из-за борьбы за власть в Киеве, сообщает издание Politico. "Если конференция по сбору средств, начинающаяся сегодня в Берлине, провалится, возможно, в этом виновато само украинское правительство... Распри и борьба за власть грозит подорвать авторитет Киева", - пишет издание. Отмечается, что экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков работал с немецкими чиновниками над привлечением инвесторов, однако месяц назад он был уволен в рамках перестановок в правительстве. Издание пишет, что Кубраков мог быть уволен с подачи советника Владимира Зеленского Андрея Ермака, который таким образом убрал политического конкурента. Добавляется, что в понедельник подал в отставку глава госагентства по восстановлению и развитию Украины Мустафа Найем, который, по оценкам издания, играл важную роль в привлечении инвестиций для Украины. Ранее агентство Блумберг передавало, что Найем не будет участвовать в конференции по восстановлению Украины в ФРГ, которая состоится 11-12 июня, из-за внутриполитических разногласий в Киеве. Найем сообщил, что премьер Украины Денис Шмыгаль отклонил его просьбу отправиться в командировку в Берлин, не указав причин. В мае газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщала, что страны G7 считают увольнения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и Кубракова "разрушительными и не поддающимися объяснению" шагами, послы стран "семерки" донесли эту позицию до украинских властей.
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html
украина
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149717/24/1497172416_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_3473c90c63262e28ee9d7dec30da29eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, берлин (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Берлин (город), Вооруженные силы Украины
СМИ: сбор средств для Украины на конференции в Берлине может провалиться

Politico: сбор средств для Украины в ФРГ может провалиться по вине самого Киева

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Попытка получить новое финансирование для Украины на конференции по ее восстановлению в Берлине может провалиться из-за борьбы за власть в Киеве, сообщает издание Politico.
"Если конференция по сбору средств, начинающаяся сегодня в Берлине, провалится, возможно, в этом виновато само украинское правительство... Распри и борьба за власть грозит подорвать авторитет Киева", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ
Зеленский уверовал в собственное бессмертие
Вчера, 08:00
Отмечается, что экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков работал с немецкими чиновниками над привлечением инвесторов, однако месяц назад он был уволен в рамках перестановок в правительстве. Издание пишет, что Кубраков мог быть уволен с подачи советника Владимира Зеленского Андрея Ермака, который таким образом убрал политического конкурента.
Добавляется, что в понедельник подал в отставку глава госагентства по восстановлению и развитию Украины Мустафа Найем, который, по оценкам издания, играл важную роль в привлечении инвестиций для Украины.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Найем не будет участвовать в конференции по восстановлению Украины в ФРГ, которая состоится 11-12 июня, из-за внутриполитических разногласий в Киеве. Найем сообщил, что премьер Украины Денис Шмыгаль отклонил его просьбу отправиться в командировку в Берлин, не указав причин. В мае газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщала, что страны G7 считают увольнения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и Кубракова "разрушительными и не поддающимися объяснению" шагами, послы стран "семерки" донесли эту позицию до украинских властей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Глобалисты взвинтили ставки по Украине
6 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияБерлин (город)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала