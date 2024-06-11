СМИ: сбор средств для Украины на конференции в Берлине может провалиться
Politico: сбор средств для Украины в ФРГ может провалиться по вине самого Киева
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Попытка получить новое финансирование для Украины на конференции по ее восстановлению в Берлине может провалиться из-за борьбы за власть в Киеве, сообщает издание Politico.
"Если конференция по сбору средств, начинающаяся сегодня в Берлине, провалится, возможно, в этом виновато само украинское правительство... Распри и борьба за власть грозит подорвать авторитет Киева", - пишет издание.
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Отмечается, что экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков работал с немецкими чиновниками над привлечением инвесторов, однако месяц назад он был уволен в рамках перестановок в правительстве. Издание пишет, что Кубраков мог быть уволен с подачи советника Владимира Зеленского Андрея Ермака, который таким образом убрал политического конкурента.
Добавляется, что в понедельник подал в отставку глава госагентства по восстановлению и развитию Украины Мустафа Найем, который, по оценкам издания, играл важную роль в привлечении инвестиций для Украины.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Найем не будет участвовать в конференции по восстановлению Украины в ФРГ, которая состоится 11-12 июня, из-за внутриполитических разногласий в Киеве. Найем сообщил, что премьер Украины Денис Шмыгаль отклонил его просьбу отправиться в командировку в Берлин, не указав причин. В мае газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщала, что страны G7 считают увольнения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и Кубракова "разрушительными и не поддающимися объяснению" шагами, послы стран "семерки" донесли эту позицию до украинских властей.
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