СМИ: Белый дом не предоставил конгрессу стратегию "победы Киева"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Белый дом не смог вовремя предоставить конгрессу США стратегию завершения конфликта на Украине, которая предусматривает победу Киева, сообщает газета New York Post со ссылкой на представителя американской НКО Razom Николая Мурского.Ранее газета Financial Times сообщала, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что недавно одобренная в Вашингтоне помощь Киеву не сможет помешать России добиться успехов на фронте. Журнал Time писал о признании Владимира Зеленского в том, что все его силы уходят на убеждение Запада в "победе" Киева.Президент США Джо Байден в конце апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. По информации издания, этот закон предусматривает передачу главой Пентагона и госсекретарем комитетам конгресса в течение 45 дней стратегии поддержки Украины в ходе ее конфликта с Россией. "Мы разочарованы быть свидетелями того, что администрация Байдена пропустила крайний срок, 8 июня, для выработки стратегического плана по содействию "ускорения победы Украины", - приводит издание слова из заявления Мурского. Представитель госдепа в свою очередь указал New York Post, что ведомство активно работает над подготовкой документов, предусмотренных законом. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

