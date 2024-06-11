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СК завел дело после гибели трех рабочих на стройплощадке в Уфе - РИА Новости, 11.06.2024
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19:50 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/ufa-1952270712.html
СК завел дело после гибели трех рабочих на стройплощадке в Уфе
СК завел дело после гибели трех рабочих на стройплощадке в Уфе - РИА Новости, 11.06.2024
СК завел дело после гибели трех рабочих на стройплощадке в Уфе
Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после гибель трех рабочих при падении фасадного подъемника со строящегося дома в... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:50
2024-06-11T19:50
происшествия
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россия
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УФА, 11 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после гибель трех рабочих при падении фасадного подъемника со строящегося дома в Уфе, сообщает СУСК РФ по Башкирии. Трагедия произошла на строительном объекте на пересечении улиц Бакалинская и Менделеева. В ГУМЧС по региону сообщали, что с высоты пятого этажа упала строительная люлька с четырьмя рабочими. В результате на месте погибли два человека, третий скончался в больнице. Еще за жизнь одного мужчины борются врачи. "Следственным отделом по Кировскому району города Уфы СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц)", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, при проверке качества монтажа утеплителя на строящемся 27-этажном доме произошло падение с высоты примерно восьмого-девятого этажа фасадного подъемника, в котором находились четыре работника подрядной организации. "В результате полученных телесных повреждений двое мужчин 43 и 22 лет погибли на месте, еще двое рабочих были госпитализированы, один из которых впоследствии скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь", - уточняет ведомство. Следователи выясняют, кто отвечал за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ.
https://ria.ru/20240604/kran-1950356581.html
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происшествия, жилье, россия, уфа, кировский район
Происшествия, Жилье, Россия, Уфа, Кировский район
СК завел дело после гибели трех рабочих на стройплощадке в Уфе

СК возбудил дело после гибели трех рабочих при падении подъемника в Уфе

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramМесто падения подъемника на стройплощадке в Уфе
Место падения подъемника на стройплощадке в Уфе - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Место падения подъемника на стройплощадке в Уфе. Архивное фото
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УФА, 11 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после гибель трех рабочих при падении фасадного подъемника со строящегося дома в Уфе, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Трагедия произошла на строительном объекте на пересечении улиц Бакалинская и Менделеева. В ГУМЧС по региону сообщали, что с высоты пятого этажа упала строительная люлька с четырьмя рабочими. В результате на месте погибли два человека, третий скончался в больнице. Еще за жизнь одного мужчины борются врачи.
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"Следственным отделом по Кировскому району города Уфы СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, при проверке качества монтажа утеплителя на строящемся 27-этажном доме произошло падение с высоты примерно восьмого-девятого этажа фасадного подъемника, в котором находились четыре работника подрядной организации. "В результате полученных телесных повреждений двое мужчин 43 и 22 лет погибли на месте, еще двое рабочих были госпитализированы, один из которых впоследствии скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь", - уточняет ведомство.
Следователи выясняют, кто отвечал за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ.
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