https://ria.ru/20240611/ufa-1952270712.html

СК завел дело после гибели трех рабочих на стройплощадке в Уфе

СК завел дело после гибели трех рабочих на стройплощадке в Уфе - РИА Новости, 11.06.2024

СК завел дело после гибели трех рабочих на стройплощадке в Уфе

Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после гибель трех рабочих при падении фасадного подъемника со строящегося дома в... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T19:50

2024-06-11T19:50

2024-06-11T19:50

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УФА, 11 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после гибель трех рабочих при падении фасадного подъемника со строящегося дома в Уфе, сообщает СУСК РФ по Башкирии. Трагедия произошла на строительном объекте на пересечении улиц Бакалинская и Менделеева. В ГУМЧС по региону сообщали, что с высоты пятого этажа упала строительная люлька с четырьмя рабочими. В результате на месте погибли два человека, третий скончался в больнице. Еще за жизнь одного мужчины борются врачи. "Следственным отделом по Кировскому району города Уфы СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц)", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, при проверке качества монтажа утеплителя на строящемся 27-этажном доме произошло падение с высоты примерно восьмого-девятого этажа фасадного подъемника, в котором находились четыре работника подрядной организации. "В результате полученных телесных повреждений двое мужчин 43 и 22 лет погибли на месте, еще двое рабочих были госпитализированы, один из которых впоследствии скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь", - уточняет ведомство. Следователи выясняют, кто отвечал за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ.

https://ria.ru/20240604/kran-1950356581.html

https://ria.ru/20231214/rabochie-1915849103.html

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происшествия, жилье, россия, уфа, кировский район