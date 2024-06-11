https://ria.ru/20240611/udobreniya-1952090631.html
Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию
Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию - РИА Новости, 11.06.2024
Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию
Россия в мае нарастила поставки удобрений в Бразилию до максимума в текущем году — 304,4 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T05:42
2024-06-11T05:42
2024-06-11T06:10
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия в мае нарастила поставки удобрений в Бразилию до максимума в текущем году — 304,4 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в конце весны бразильские компании приобрели удобрений из России на 304,4 миллиона долларов, что на семь процентов больше показателя месяцем ранее. Это стало максимальным объемом закупок с декабря 2023 года, когда стоимость импорта составила 304,6 миллиона долларов. Главным образом Россия поставляла в Бразилию калийные удобрения (166,3 миллиона долларов) и смешанные (101,4 миллиона долларов). Поставки азотных удобрений составили лишь 36,8 миллиона долларов. Россия была в мае главным поставщиком удобрений в Бразилию. На втором месте расположилась Канада с поставками на 124 миллиона долларов, тройку лидеров замыкает Марокко с 100 миллионами долларов. Израиль поставил их на 62 миллиона долларов, а Китай - на 60 миллионов долларов.
https://ria.ru/20240610/nalogi-1951853689.html
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россия, бразилия, канада, в мире
Россия, Бразилия, Канада, В мире
Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию
Россия в мае нарастила поставки удобрений в Бразилию до максимума в 2023 году
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия в мае нарастила поставки удобрений в Бразилию до максимума в текущем году — 304,4 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, в конце весны бразильские компании приобрели удобрений из России на 304,4 миллиона долларов, что на семь процентов больше показателя месяцем ранее. Это стало максимальным объемом закупок с декабря 2023 года, когда стоимость импорта составила 304,6 миллиона долларов.
Главным образом Россия поставляла в Бразилию калийные удобрения (166,3 миллиона долларов) и смешанные (101,4 миллиона долларов). Поставки азотных удобрений составили лишь 36,8 миллиона долларов.
Россия была в мае главным поставщиком удобрений в Бразилию. На втором месте расположилась Канада
с поставками на 124 миллиона долларов, тройку лидеров замыкает Марокко
с 100 миллионами долларов. Израиль
поставил их на 62 миллиона долларов, а Китай
- на 60 миллионов долларов.