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Подлодка "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков" проводят учения в Атлантике - РИА Новости, 11.06.2024
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16:44 11.06.2024
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Подлодка "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков" проводят учения в Атлантике
Подлодка "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков" проводят учения в Атлантике - РИА Новости, 11.06.2024
Подлодка "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков" проводят учения в Атлантике
Атомная подлодка "Казань" и фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проводят учение по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане, РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:44
2024-06-11T16:44
безопасность
куба
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Атомная подлодка "Казань" и фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проводят учение по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане, сообщили в Минобороны РФ. "Разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота в составе многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М "Казань" и фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющие задачи дальнего похода, приступила к проведению учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи фрегата и подлодки отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров. На прошлой неделе министерство иностранных дел Кубы сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" вместе с двумя судами обеспечения направляются в Гавану. Сегодня главком ВМФ РФ Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что отряд российских кораблей 12 июня зайдет на Кубу.
https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952153023.html
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безопасность, куба
Безопасность, Куба
Подлодка "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков" проводят учения в Атлантике

Атомная подлодка "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков" проводят учения в Атлантике

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Атомная подлодка "Казань" и фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проводят учение по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане, сообщили в Минобороны РФ.
"Разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота в составе многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М "Казань" и фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющие задачи дальнего похода, приступила к проведению учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что экипажи фрегата и подлодки отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров.
На прошлой неделе министерство иностранных дел Кубы сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" вместе с двумя судами обеспечения направляются в Гавану. Сегодня главком ВМФ РФ Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что отряд российских кораблей 12 июня зайдет на Кубу.
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