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Глава МИД Турции обсуждал с Лавровым экономику, сообщил источник - РИА Новости, 11.06.2024
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12:49 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/turtsiya-1952154037.html
Глава МИД Турции обсуждал с Лавровым экономику, сообщил источник
Глава МИД Турции обсуждал с Лавровым экономику, сообщил источник - РИА Новости, 11.06.2024
Глава МИД Турции обсуждал с Лавровым экономику, сообщил источник
Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нижнем Новгороде поднял важные для турецкой экономики вопросы и обсудил... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:49
2024-06-11T12:49
в мире
турция
россия
сергей лавров
хакан фидан
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АНКАРА, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нижнем Новгороде поднял важные для турецкой экономики вопросы и обсудил ситуацию в Газе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Турции на полях совещания министров иностранных дел БРИКС изложил турецкому коллеге принципиальные оценки России ситуации вокруг украинского конфликта, главы МИД также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Закавказье, сообщило ранее российское внешнеполитическое ведомство. "Обсуждались двусторонние и региональные отношения. Турецкая сторона затронула важные для Турции экономические вопросы. Была дана оценка последней ситуации в Газе", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
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в мире, турция, россия, сергей лавров, хакан фидан
В мире, Турция, Россия, Сергей Лавров, Хакан Фидан
Глава МИД Турции обсуждал с Лавровым экономику, сообщил источник

Глава МИД Фидан на встрече с Лавровым поднял важные для Турции вопросы экономики

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нижнем Новгороде поднял важные для турецкой экономики вопросы и обсудил ситуацию в Газе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Турции на полях совещания министров иностранных дел БРИКС изложил турецкому коллеге принципиальные оценки России ситуации вокруг украинского конфликта, главы МИД также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Закавказье, сообщило ранее российское внешнеполитическое ведомство.
"Обсуждались двусторонние и региональные отношения. Турецкая сторона затронула важные для Турции экономические вопросы. Была дана оценка последней ситуации в Газе", - сообщил собеседник агентства.
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