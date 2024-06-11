https://ria.ru/20240611/turtsiya-1952154037.html

Глава МИД Турции обсуждал с Лавровым экономику, сообщил источник

Глава МИД Турции обсуждал с Лавровым экономику, сообщил источник - РИА Новости, 11.06.2024

Глава МИД Турции обсуждал с Лавровым экономику, сообщил источник

Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нижнем Новгороде поднял важные для турецкой экономики вопросы и обсудил... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:49

2024-06-11T12:49

2024-06-11T12:49

в мире

турция

россия

сергей лавров

хакан фидан

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АНКАРА, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нижнем Новгороде поднял важные для турецкой экономики вопросы и обсудил ситуацию в Газе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Турции на полях совещания министров иностранных дел БРИКС изложил турецкому коллеге принципиальные оценки России ситуации вокруг украинского конфликта, главы МИД также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Закавказье, сообщило ранее российское внешнеполитическое ведомство. "Обсуждались двусторонние и региональные отношения. Турецкая сторона затронула важные для Турции экономические вопросы. Была дана оценка последней ситуации в Газе", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, россия, сергей лавров, хакан фидан