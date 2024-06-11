https://ria.ru/20240611/ssha-1952125083.html

США равняют себя с нацистами "Азова"*, заявил Косачев

США равняют себя с нацистами "Азова"*, заявил Косачев - РИА Новости, 11.06.2024

США равняют себя с нацистами "Азова"*, заявил Косачев

США, сняв запрет на предоставление помощи украинскому националистическому батальону "Азов"*, фактически приравнивают себя к нацистам и боевикам ВСУ, заявил... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:07

2024-06-11T11:07

2024-06-11T11:07

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. США, сняв запрет на предоставление помощи украинскому националистическому батальону "Азов"*, фактически приравнивают себя к нацистам и боевикам ВСУ, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале. Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел "никаких свидетельств" в тяжких нарушениях боевиками прав человека. "Аналогия прямая. На третьем году вооруженного конфликта на Украине поддерживающие Киев американцы, видя череду поражений ВСУ, идут на раздачу оружия тем самым боевикам "Азова"*, которых сами же признали в 2017 году нацистами. Тем самым равняя самих себя с нацистами "Азова"*, боевиками ВСУ и утратившим легитимность киевским режимом", - написал Косачев, напомнив о таком же решении гитлеровцев на третьем году Великой Отечественной войны, когда они начали поддерживать бандеровцев. Сенатор назвал это решение США еще одной позорной записью "во всемирном реестре деяний, поощряющих нацизм". В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировал источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

https://ria.ru/20230920/dannye-1897653280.html

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в мире, сша, украина, россия, константин косачев, вооруженные силы украины