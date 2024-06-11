https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952165606.html

Группировка "Днепр" уничтожила более ста украинских военных за сутки

Группировка "Днепр" уничтожила более ста украинских военных за сутки - РИА Новости, 11.06.2024

Группировка "Днепр" уничтожила более ста украинских военных за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 105 украинских военнослужащих и... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:31

2024-06-11T13:31

2024-06-11T13:35

специальная военная операция на украине

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херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 105 украинских военнослужащих и три гаубицы, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, восемь автомобилей, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", две 152 мм гаубицы Д-20 и 105 мм орудие М119 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность