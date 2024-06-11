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Группировка "Днепр" уничтожила более ста украинских военных за сутки - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 11.06.2024 (обновлено: 13:35 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952165606.html
Группировка "Днепр" уничтожила более ста украинских военных за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила более ста украинских военных за сутки - РИА Новости, 11.06.2024
Группировка "Днепр" уничтожила более ста украинских военных за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 105 украинских военнослужащих и... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:31
2024-06-11T13:35
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 105 украинских военнослужащих и три гаубицы, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, восемь автомобилей, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", две 152 мм гаубицы Д-20 и 105 мм орудие М119 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила более ста украинских военных за сутки

МО: группировка "Днепр" уничтожила 105 украинских военных и три гаубицы за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 105 украинских военнослужащих и три гаубицы, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, восемь автомобилей, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", две 152 мм гаубицы Д-20 и 105 мм орудие М119 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
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