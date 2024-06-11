https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952096759.html
Группировка "Запад" овладела пятью опорными пунктами ВСУ
Группировка "Запад" овладела пятью опорными пунктами ВСУ - РИА Новости, 11.06.2024
Группировка "Запад" овладела пятью опорными пунктами ВСУ
Российские военные заняли пять опорных пунктов ВСУ, сообщил старший офицер пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T07:29
2024-06-11T07:29
2024-06-11T08:59
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские военные заняли пять опорных пунктов ВСУ, сообщил старший офицер пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров."Решительными действиями подразделения группировки выбили противника с удерживаемых позиций, овладели пятью опорными пунктами", — заявил он.Шаров добавил, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 54-й, 63-й, 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах Серебрянки, Берестового, Синьковки и Тимковки.Противник при этом потерял до 570 человек личного состава, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, гаубицу М777, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и орудие L-119.
https://ria.ru/20240610/vsu-1952071147.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, США
Группировка "Запад" овладела пятью опорными пунктами ВСУ
МО: группировка "Запад" выбила ВСУ с позиций и овладела пятью опорными пунктами