https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952096759.html

Группировка "Запад" овладела пятью опорными пунктами ВСУ

Группировка "Запад" овладела пятью опорными пунктами ВСУ - РИА Новости, 11.06.2024

Группировка "Запад" овладела пятью опорными пунктами ВСУ

Российские военные заняли пять опорных пунктов ВСУ, сообщил старший офицер пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T07:29

2024-06-11T07:29

2024-06-11T08:59

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944613416_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_ea4c149870515b2a06f43dcfc13a67a9.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские военные заняли пять опорных пунктов ВСУ, сообщил старший офицер пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров."Решительными действиями подразделения группировки выбили противника с удерживаемых позиций, овладели пятью опорными пунктами", — заявил он.Шаров добавил, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 54-й, 63-й, 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах Серебрянки, Берестового, Синьковки и Тимковки.Противник при этом потерял до 570 человек личного состава, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, гаубицу М777, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и орудие L-119.

https://ria.ru/20240610/vsu-1952071147.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша