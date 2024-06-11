https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952096507.html

Группировка "Восток" сорвала попытки ротации ВСУ в ДНР

Группировка "Восток" сорвала попытки ротации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 11.06.2024

Группировка "Восток" сорвала попытки ротации ВСУ в ДНР

Российские военные сорвали попытки ротации украинских формирований в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T07:24

2024-06-11T07:24

2024-06-11T07:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

безопасность

александр гордеев (полковник)

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские военные сорвали попытки ротации украинских формирований в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого", — заявил он.Гордеев напомнил, что подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Старомайорское. Кроме того, были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах Великой Новоселки, Водяного, Нескучного, Урожайного и Угледара.

https://ria.ru/20240611/rszo-1952088908.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, александр гордеев (полковник)