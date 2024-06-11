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Группировка "Восток" сорвала попытки ротации ВСУ в ДНР
Группировка "Восток" сорвала попытки ротации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 11.06.2024
Группировка "Восток" сорвала попытки ротации ВСУ в ДНР
Российские военные сорвали попытки ротации украинских формирований в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T07:24
2024-06-11T07:24
2024-06-11T07:32
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александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские военные сорвали попытки ротации украинских формирований в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого", — заявил он.Гордеев напомнил, что подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Старомайорское. Кроме того, были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах Великой Новоселки, Водяного, Нескучного, Урожайного и Угледара.
https://ria.ru/20240611/rszo-1952088908.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Александр Гордеев (полковник)
Группировка "Восток" сорвала попытки ротации ВСУ в ДНР
МО: группировка "Восток" сорвала попытки ротации ВСУ в опорных пунктах в ДНР