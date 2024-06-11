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Украинский пленный рассказал о "мини-котлах" под Харьковом - РИА Новости, 11.06.2024
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06:05 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952091760.html
Украинский пленный рассказал о "мини-котлах" под Харьковом
Украинский пленный рассказал о "мини-котлах" под Харьковом - РИА Новости, 11.06.2024
Украинский пленный рассказал о "мини-котлах" под Харьковом
Подразделения ВСУ под Харьковом попали в множество "мини-котлов" на начальном этапе наступления российских сил весной текущего года, рассказал журналистам... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T06:05
2024-06-11T06:05
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 11 июн - РИА Новости. Подразделения ВСУ под Харьковом попали в множество "мини-котлов" на начальном этапе наступления российских сил весной текущего года, рассказал журналистам солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко, попавший в плен на данном участке фронта. "Было видно, все знали, что происходит, куда что движется. Видели технику вашу, видели ваш личный состав. Но никакой контрбатрейной борьбы с нашей стороны, либо поддержки какой-то тяжелой техники мы не ощутили. То есть мы сидели, дождались конкретно до того момента, пока ваши войска прям впритык чуть ли не подошли к нашим позициям. Начался бой, и все", - рассказал Доценко. С его слов, когда начали разворачиваться эти события, со стороны командования был отдан приказ занимать круговую оборону, но несмотря на это, большинство подразделений ВСУ начали отступать на другие позиции, попадая в "мини-котлы". "Кто мог отходить, отходил, откатывались… Все стягивались в одну точку. Взводные опорные пункты, ротные опорные пункты, чтобы большим личным составом поддержать какую-то оборону. Но оно так все неправильно построено, что тебя просто в кольцо берут и все. И не прорвешь ты потом (окружение). К тебе никто не подъедет, и ты никак оттуда не уйдешь", - рассказал Доценко. Сам Доценко вскоре получил ранение и прыгнул с сослуживцем в яму, чтобы укрыться от обстрела. Отойти они не смогли. После доклада обстановки командованию, Доценко получил приказ держать далее оборону. На смежных с ним позициях еще какое-то время шел стрелковый бой и в радиоэфире раздавались просьбы о помощи, но спустя время все рации перестали работать, а соседние позиции заняли ВС РФ. Доценко вскоре потерял сознание от ранения и порядка 5 дней провел в одной из ям, которую ранее использовали для сброса пищевых отходов. По его словам, в момент, когда украинская артиллерия по своим же старым позициям, он понял, что оказался уже в тылу прошедших вперёд российских войск. "Рацию мою уже либо заблокировали, либо сменили прошивку, чтобы она уже не выходила на каналы… Это старые наши позиции, но видать уже ваши закрепились, туда отрабатывала наша арта какая-то. Потому что сначала летал дрон, а потом хорошие прилеты были - близко так, что за меня осколки падали", - рассказал пленный.
https://ria.ru/20240528/ukrainskiy-1948811757.html
https://ria.ru/20240610/vsu-1952071147.html
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харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Украина
Украинский пленный рассказал о "мини-котлах" под Харьковом

Пленный: солдаты ВСУ под Харьковом попали в множество "мини-котлов"

© AP Photo / Shandyba MykytaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
ВСУ. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 11 июн - РИА Новости. Подразделения ВСУ под Харьковом попали в множество "мини-котлов" на начальном этапе наступления российских сил весной текущего года, рассказал журналистам солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко, попавший в плен на данном участке фронта.
"Было видно, все знали, что происходит, куда что движется. Видели технику вашу, видели ваш личный состав. Но никакой контрбатрейной борьбы с нашей стороны, либо поддержки какой-то тяжелой техники мы не ощутили. То есть мы сидели, дождались конкретно до того момента, пока ваши войска прям впритык чуть ли не подошли к нашим позициям. Начался бой, и все", - рассказал Доценко.
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С его слов, когда начали разворачиваться эти события, со стороны командования был отдан приказ занимать круговую оборону, но несмотря на это, большинство подразделений ВСУ начали отступать на другие позиции, попадая в "мини-котлы".
"Кто мог отходить, отходил, откатывались… Все стягивались в одну точку. Взводные опорные пункты, ротные опорные пункты, чтобы большим личным составом поддержать какую-то оборону. Но оно так все неправильно построено, что тебя просто в кольцо берут и все. И не прорвешь ты потом (окружение). К тебе никто не подъедет, и ты никак оттуда не уйдешь", - рассказал Доценко.
Сам Доценко вскоре получил ранение и прыгнул с сослуживцем в яму, чтобы укрыться от обстрела. Отойти они не смогли.
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После доклада обстановки командованию, Доценко получил приказ держать далее оборону. На смежных с ним позициях еще какое-то время шел стрелковый бой и в радиоэфире раздавались просьбы о помощи, но спустя время все рации перестали работать, а соседние позиции заняли ВС РФ.
Доценко вскоре потерял сознание от ранения и порядка 5 дней провел в одной из ям, которую ранее использовали для сброса пищевых отходов. По его словам, в момент, когда украинская артиллерия по своим же старым позициям, он понял, что оказался уже в тылу прошедших вперёд российских войск.
"Рацию мою уже либо заблокировали, либо сменили прошивку, чтобы она уже не выходила на каналы… Это старые наши позиции, но видать уже ваши закрепились, туда отрабатывала наша арта какая-то. Потому что сначала летал дрон, а потом хорошие прилеты были - близко так, что за меня осколки падали", - рассказал пленный.
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