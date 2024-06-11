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Госдума приняла закон, позволяющий выбирать исполнителя соцзаказа - РИА Новости, 11.06.2024
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15:24 11.06.2024 (обновлено: 17:09 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/sotszakaz-1952197624.html
Госдума приняла закон, позволяющий выбирать исполнителя соцзаказа
Госдума приняла закон, позволяющий выбирать исполнителя соцзаказа - РИА Новости, 11.06.2024
Госдума приняла закон, позволяющий выбирать исполнителя соцзаказа
Госдума приняла закон, позволяющий гражданам выбирать исполнителя социального заказа на едином портале государственных и муниципальных услуг. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:24
2024-06-11T17:09
россия
алексей лавров
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий гражданам выбирать исполнителя социального заказа на едином портале государственных и муниципальных услуг.Документ обеспечивает возможность использовать этот портал при выборе исполнителя государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, а также при подаче в уполномоченный орган заявления об их предоставлении, неоказании или ненадлежащем оказании. Информация об услугах, оказываемых в рамках государственного или муниципального соцзаказа, будет размещаться в системе "Электронный бюджет".Это облегчит все административные моменты и расширит возможности граждан, говорил ранее замглавы Минфина Алексей Лавров. Социальный заказ "означает описание финансовых и натуральных показателей объема услуг, которые бюджеты обязуются профинансировать для граждан, и внедрение права граждан на выбор исполнителя с помощью социальных сертификатов, которыми сейчас охвачено около 500 тысяч человек", пояснял он.Кроме того, негосударственным организациям, которые вкладывают средства в социальную инфраструктуру, будут предоставляться преференции при отборе исполнителей соцзаказа. Причем ими смогут воспользоваться не только стороны соглашений о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве или концессионных соглашений, но и лица, которых они привлекли для исполнения обязательств по ним.На федеральном, региональном и муниципальном уровне, помимо порядка формирования соцзаказов на оказание государственных или муниципальных услуг, будет утверждаться и перечень услуг, на которые формируется такой заказ. Соответствующие изменения вносятся в закон об о государственном (муниципальном) заказе на оказание услуг в социальной сфере.По информации Минфина РФ, с 2021 года и до конца 2024 года в стране проходит эксперимент по привлечению некоммерческих организаций и частного бизнеса к исполнению соцзаказа за счет госбюджета. В эксперименте участвуют 38 субъектов РФ, а соцзаказом охвачены 6,9 миллиона потребителей. Исполнителей услуг при этом выбирают на конкурентной основе. Оказывать услуги в рамках соцзаказа можно по таким направлениям, как социальное обслуживание, спортивная подготовка, содействие занятости, туризм, паллиативная медицинская помощь, санаторно-курортное лечение, физкультурно-оздоровительные услуги.Госдума также приняла во втором и третьем чтении закон, вносящий сопутствующие изменения в Бюджетный кодекс (БК). Сейчас соглашения на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере могут заключаться лишь на срок оказания такой услуги. Документ разрешает заключать соглашения об оказании этих услуг и на иные сроки. Практика показывает, что возникает потребность в периодическом возобновлении этих соглашений, и в ряде случаев их удобнее заключать на более долгий срок, пояснял Лавров.БК также дополняется положением, позволяющем правительству России, региональным и местным органам власти определять случаи заключения соглашений о предоставлении субсидий для исполнения государственного (муниципального) соцзаказа на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств, а также определять порядок заключения таких соглашений. Вносимые изменения позволят упростить реализацию проектов в рамках социального заказа, отмечал замминистра.Оба новых закона должны вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20231020/gosuslugi-1904190031.html
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россия, алексей лавров, госдума рф, общество
Россия, Алексей Лавров, Госдума РФ, Общество
Госдума приняла закон, позволяющий выбирать исполнителя соцзаказа

Госдума приняла закон, позволяющий выбирать исполнителя социального заказа

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий гражданам выбирать исполнителя социального заказа на едином портале государственных и муниципальных услуг.
Документ обеспечивает возможность использовать этот портал при выборе исполнителя государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, а также при подаче в уполномоченный орган заявления об их предоставлении, неоказании или ненадлежащем оказании. Информация об услугах, оказываемых в рамках государственного или муниципального соцзаказа, будет размещаться в системе "Электронный бюджет".
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Это облегчит все административные моменты и расширит возможности граждан, говорил ранее замглавы Минфина Алексей Лавров. Социальный заказ "означает описание финансовых и натуральных показателей объема услуг, которые бюджеты обязуются профинансировать для граждан, и внедрение права граждан на выбор исполнителя с помощью социальных сертификатов, которыми сейчас охвачено около 500 тысяч человек", пояснял он.
Кроме того, негосударственным организациям, которые вкладывают средства в социальную инфраструктуру, будут предоставляться преференции при отборе исполнителей соцзаказа. Причем ими смогут воспользоваться не только стороны соглашений о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве или концессионных соглашений, но и лица, которых они привлекли для исполнения обязательств по ним.
На федеральном, региональном и муниципальном уровне, помимо порядка формирования соцзаказов на оказание государственных или муниципальных услуг, будет утверждаться и перечень услуг, на которые формируется такой заказ. Соответствующие изменения вносятся в закон об о государственном (муниципальном) заказе на оказание услуг в социальной сфере.
По информации Минфина РФ, с 2021 года и до конца 2024 года в стране проходит эксперимент по привлечению некоммерческих организаций и частного бизнеса к исполнению соцзаказа за счет госбюджета. В эксперименте участвуют 38 субъектов РФ, а соцзаказом охвачены 6,9 миллиона потребителей. Исполнителей услуг при этом выбирают на конкурентной основе. Оказывать услуги в рамках соцзаказа можно по таким направлениям, как социальное обслуживание, спортивная подготовка, содействие занятости, туризм, паллиативная медицинская помощь, санаторно-курортное лечение, физкультурно-оздоровительные услуги.
Госдума также приняла во втором и третьем чтении закон, вносящий сопутствующие изменения в Бюджетный кодекс (БК). Сейчас соглашения на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере могут заключаться лишь на срок оказания такой услуги. Документ разрешает заключать соглашения об оказании этих услуг и на иные сроки. Практика показывает, что возникает потребность в периодическом возобновлении этих соглашений, и в ряде случаев их удобнее заключать на более долгий срок, пояснял Лавров.
БК также дополняется положением, позволяющем правительству России, региональным и местным органам власти определять случаи заключения соглашений о предоставлении субсидий для исполнения государственного (муниципального) соцзаказа на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств, а также определять порядок заключения таких соглашений. Вносимые изменения позволят упростить реализацию проектов в рамках социального заказа, отмечал замминистра.
Оба новых закона должны вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
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