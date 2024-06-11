https://ria.ru/20240611/sokolov-1951939294.html

Артем Соколов: в интернете полка для товаров бесконечная

Артем Соколов: в интернете полка для товаров бесконечная - РИА Новости, 11.06.2024

Артем Соколов: в интернете полка для товаров бесконечная

К сфере электронной коммерции в России в последнее время приковано пристальное внимание – как со стороны профильных ведомств, так и со стороны потребителей. Как РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T10:00

2024-06-11T10:00

2024-06-11T10:00

пмэф-2024

интервью

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андрей кутепов

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К сфере электронной коммерции в России в последнее время приковано пристальное внимание – как со стороны профильных ведомств, так и со стороны потребителей. Как при этом себя чувствуют сами маркетплейсы, что не так с предложениями об их регулировании, что нужно сделать для торговли алкоголем в интернете, и есть ли на рынке место новым игрокам в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Беседовала Анна Шавырина.РИА Новости выступало информационным партнером форума.– Не могу не начать с насущного – неизбежное госрегулирование сферы электронной торговли в России. Ситуация выглядит довольно напряженной. Нет ли у отрасли конфликта и недопонимания с Минпромторгом?– Нет, конфликта точно нет. Мы находимся с ними в постоянном диалоге.– Тогда почему появилось несколько разных законопроектов о регулировании маркетплейсов, а сама отрасль активно призывает не приравнивать себя к традиционной торговле?– Как я и сказал, мы находимся в контакте не только с курирующим министерством (Минпромторг – ред.), но и с другими ведомствами, в том числе с Федеральной антимонопольной службой.Чего не хватало тем инициативам, которые были внесены? Если говорить, например, про проект депутатов Андрея Кутепова и Владимира Гутенева, то в нем очень много прописано параметров, которые просто не присущи нашей отрасли, которые к ней неприменимы.– Например?– Там предлагается ограничить до 10% максимальную комиссию площадки с совокупным размером всех возможных плат, которые она получает за свои услуги. Это невозможно в интернет-торговле, в некоторых случаях только логистика стоит до 50% от стоимости самого товара. И в принципе сама по себе площадка предпринимателю, который на нее приходит, всегда предлагает разные опции, как конструктор: если пользоваться складом площадки, то это будет одна стоимость, если он хочет еще продвигать товары – другая, все будет зависеть от индивидуальных настроек конкретного предпринимателя и того, что он собственно планирует.Более того, предлагается ограничить максимальный размер неустойки (у торговых сетей она рассчитывается от партии товара – ред.), но в электронной коммерции есть такие процессы, которые невозможно привязать к какой-то конкретной величине или стоимости. Вот, например, у меня есть пункт выдачи заказов, который должен быть открыт с восьми утра до восьми вечера, и вдруг он не открывается весь день. Конечно же я его за это оштрафую, но от какой суммы?То же самое касается и предложения запретить реализацию товарных категорий, которые ограничены в обороте – лекарства, ювелирные изделия и так далее. Они уже продаются, и продаются по правилам и под контролем государства, есть специальные системы учета, прослеживаемости и лицензирования. И в этом нет ничего плохого.– Услышали ли вас?– Во многом Минпромторг с нами согласился и предложил продолжить этот диалог и дальше, поэтому я надеюсь, что в итоге победит компромиссный сценарий. Кроме того, надо сказать, что депутаты в Госдуме сейчас готовят обновление – пакет поправок для внесения в закон "О торговле", и в целом, на мой взгляд, он решит целый ряд вопросов, потому что прямо отвечает на ряд проблем и запросов, которые ставили предприниматели перед регулятором.– О каких запросах идет речь?– Предприниматели хотят вести бизнес с большей предсказуемостью – они не могут нормально планировать свою деятельность при частых изменениях оферты и тарифов. А эти поправки предлагают менять тарифы, если они ухудшают положение бизнеса на площадке, не чаще чем раз в квартал, заранее об этом предупредив – минимум за 14 дней.Или, например, когда происходит блокировка личного кабинета – поставщики жаловались на то, что у них не остается доступа к информации. Такого не должно быть. Да, если тебя заблокировали за продажу контрафакта – это правильное действие, но продавцу нужно оставить доступ ко всем документам, которые могут понадобиться, актам сверки и так далее.Также был очень серьезный запрос на арбитраж, когда начисляется штраф, а у человека нет возможности даже оправдаться или доказать, что он этого не заслужил. И вот в этом новом документе предложено давать пять дней на возможность оспорить санкции. Кроме того, там очень четко прописано, что правила площадки должны быть абсолютно прозрачны и понятны – если кто-то работает на площадке, то его нельзя без ссылки на конкретный пункт правил платформы отключить. На мой взгляд, это в целом и обобщает сейчас общий набор каких-то претензий.А вот когда нам предлагают ограничить количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в регионе – это путь не в ту сторону, который, скорее, приведет к стагнации нашего рынка. А у нас же нет задачи закрыть или сделать так, чтобы он перестал работать, есть конкретные вопросы – их и нужно решать.– С учетом этих поправок нужен ли тогда вообще законопроект, который разрабатывают Минцифры и Минэкономразвития?– Я уверен, что тот коллектив авторов, который эти поправки сейчас готовит, пригласит к обсуждению и ведомства в том числе. Это было бы логично.– А есть ли пункты, которые точно надо зафиксировать? Как все-таки правильно вас регулировать?– Я бы, например, полностью снял все ограничения на продажу продуктов питания в интернете. Сейчас сети могут только выкупить товар и перепродать, потому что в физической рознице всегда существовал дефицит полочного пространства. В интернете же нет таких ограничений, у нас полка бесконечная, и я не вижу смысла эти ограничения туда проецировать. Аналогичные ограничения есть и в отношении 5% вложений в маркетинг – в интернете гораздо большее количество способов и вариантов продвижения, поэтому такое точно надо отменять.На мой взгляд, необходимо также законодательно закрепить обязанность продавца, который реализует товары, подлежащие обязательной маркировке, подтверждать при регистрации на площадке, что он также зарегистрирован в соответствующих системах учета. Сам процесс построить так, чтобы без этого размещение было невозможным.– Может ли введение госрегулирования помочь возвращению к вопросу об онлайн-продаже алкоголя в стране? И в целом способствовать легализации этого?– В этой инициативе не было вопросов к онлайн-торговле как таковой, там скорее был вопрос к тому, как контролировать это. В целом и эти системы контроля уже существуют – ЕГАИС, ее просто нужно распространить на онлайн, а для этого ее нужно достаточно сильно и серьезно доработать, произвести некоторые технические изменения.Плюс добавляется серьезный нюанс, связанный с проверкой возраста, но и это уже можно контролировать с помощью современных технологий. Поэтому с точки зрения технического подхода, я не вижу здесь проблем и надеюсь, что нам удастся объяснить это регулятору, в особенности сейчас, когда бюджету нужны средства. Ведь продажа алкоголя в интернете сейчас фактически есть в стране и в достаточно больших объемах – просто это делается "в черную". По нашим данным, только в 2022 году на такой рынок составлял 50 миллиардов рублей, а в 2023 году – он дорос примерно до 80 миллиардов, и сервисы продолжают развиваться. При этом вот НИФИ Минфина насчитывал, что с 2023 по 2027 год сумма выпадающих доходов из-за нелегальной торговли алкоголем составит 253 миллиарда рублей, а эти деньги могли бы идти в казну.Но сейчас к этой теме больше не возвращались?– Пока не слышал.– Еще одна острая тема для маркетплейсов – платеж в пользу "Почты России”. Была информация, что от него отказались, однако вопрос помощи компании остается открытым. Что скажете?– Развитием отрасли занимаются те, кто в нее сейчас инвестирует колоссальные средства. Представьте себе ситуацию – приходят, например, в банковское сообщество и говорят: "Теперь есть государственный банк, и все остальные банки должны скинуть в его бюджет 0,5% от своего оборота". Это даже звучит абсурдно. Такого рода инициативу мы считаем не рыночной и не поддерживаем.Но в целом мы восприняли это больше как призыв к партнерству – за прошлый год нам удалось активизировать работу со всеми компаниями с точки зрения пользования услуг "Почты России". Мы спланировали целую дорожную карту – в общей сложности мы договорились о том, что компании в этом году закупят услуг на общую сумму в 33,5 миллиарда рублей. Это достаточный объем услуг, который, на наш взгляд, таким рыночным способом поможет "Почте" получить определенный оборотный капитал. При этом мы продолжаем диалог и построение коллабораций. Я уверен, что это тоже даст свои результаты.– Недавно ФАС выдала предупреждения Ozon и Wildberries. Стоит ли ждать подобного другим игрокам?– Сейчас правила игры на нашем рынке по сути только закладываются. Несмотря на то, что он достаточно развит, он все еще проходит стадию своего становления. Я не исключаю, что будут и последующие предупреждения, но вижу одно – рынок внимательно на них реагирует, компании исправляются, и это помогает его становлению.– Также ведомство установило и факт коллективного доминирования этих двух площадок – как это влияет на рынок? Есть ли шансы у маленьких игроков?– У нас довольно высококонкурентный рынок, и каждый продавец выбирает подходящие ему каналы реализации своих товаров. В России на данный момент около 60 тысяч интернет-магазинов, и это только те, кто активно продает какие-то товары. При этом в последнее время сложился тренд и на развитие специализированных магазинов – например, с техникой и электроникой или в сфере DIY (сделай сам – ред.). К ним обращаются не только для покупки товара, но за онлайн-консультацией специалиста, помощью с выбором, точными характеристиками и широким спектром товаров из одной категории.Кроме того, у нашего рынка даже больше перспектив в этом плане, чем у зарубежных, где как раз-таки все произошло иначе с доминированием одного многопрофильного игрока. Так что, конкуренция все расставит на свои места.Если смотреть в целом, то доля интернет-торговли в России составляет 14%, в том время как в некоторых западных странах этот показатель доходит до 30%. Так что, считайте, что наш рынок еще может вырасти вдвое за следующие три-пять лет, и на нем места хватит всем.– Как в этом году себя чувствует рынок? Рост продолжается?– За первые четыре месяца текущего года рынок достиг отметки в 2,5 триллиона рублей по продажам, что почти на 40% больше значений за аналогичный период 2023 года. Поэтому мы совершенно уверены в том, что по итогам 2024 года сможем увидеть все девять триллионов оборота и даже чуть больше. При этом если смотреть категории лидеры по приросту, то там тоже интересная динамика: на первых позициях не одежда и обувь или техника, а аптеки – рост на 186% год к году, товары для творчества – 172%, а также инструменты для сада и садовая техника – 138%. Аптеки с 0,7% в общем объеме заняли долю в 1,5%, товары для творчества – с 1,3% выросли до 2,5%, инструменты – с 2,5% до 4,3%, автозапчасти – с 4,1% до 6%, ювелирные изделия – с 0,8% до 1,1%. Но рейтинг топ-5 товаров и распределение в нем позиций пока не изменились. По обороту лидирует цифровая и бытовая техника, на которую сейчас приходится 14,8% всех продаж в интернете, однако ее доля заметно снизилась.– Какие регионы за этот период выросли сильнее всего?– По динамике роста оборотов интернет-торговли в регионах лидируют Дальневосточный и Северо-Кавказский округа, а также два региона Сибири (Тыва и Алтай) и два региона Юга (Крым и Севастополь). Причем Севастополь по росту оказался абсолютным чемпионом: +123% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 100% рост также в Чеченской республике и Тыве, больше 80%-85% в Дагестане, на Чукотке, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Больше 60%-70% в Якутии, Крыму, на Алтае, Камчатке, в Еврейском автономном округе, Магадане, Ингушетии, на Сахалине, в Забайкальском крае и Северной Осетии.– Как думаете, какие вызовы ждут российскую электронную торговлю в ближайшем будущем?– Вызовы проистекают из тех трендов, что сейчас присущи отрасли. Первый тренд – это клиентоцентричность. Второй – финтех, ведь чем больше человек может потратить, тем больше он хочет приобрести, и тем чаще он будет пользоваться услугами интернет-магазинов. Третье – это искусственный интеллект. Нейросети уже позволяют продавцам оформлять карточки товаров, создавать их описание и многое другое, поэтому уверен, что этот тренд сохранится, и искусственный интеллект будет все больше и больше проникать в нашу отрасль. Какие-то рутинные дела ему точно можно будет поручать – например, согласовать время и место поставки.Также важным является и тренд на развитие регионов – это главная задача компаний сейчас. Там открывается большое количество точек, где можно забрать товары, и эти процессы должны стимулироваться. Некоторые игроки сейчас даже настраивают процесс так, чтобы тот предприниматель, который открывает свой бизнес в регионах, получал большую комиссию, чем тот, кто откроется в городе-миллионнике. Поэтому главное сейчас для игроков – это сохранять инвестиции в логистику, а работа в каждом уголке страны и есть основной вызов.

https://ria.ru/20240510/marketpleysy-1945113522.html

https://ria.ru/20240529/bakalchuk-1949081644.html

https://realty.ria.ru/20240516/minpromtorg-1946471403.html

https://ria.ru/20231111/vino-1908775534.html

https://ria.ru/20240607/fas-1951317270.html

https://ria.ru/20240606/karty-1951184564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, технологии, россия, севастополь, юг, андрей кутепов, владимир гутенев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), почта россии, ассоциация компаний интернет-торговли (акит)