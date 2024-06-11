https://ria.ru/20240611/sokolov-1951939294.html
Артем Соколов: в интернете полка для товаров бесконечная
Артем Соколов: в интернете полка для товаров бесконечная - РИА Новости, 11.06.2024
Артем Соколов: в интернете полка для товаров бесконечная
К сфере электронной коммерции в России в последнее время приковано пристальное внимание – как со стороны профильных ведомств, так и со стороны потребителей. Как РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:00
2024-06-11T10:00
2024-06-11T10:00
пмэф-2024
интервью
технологии
россия
севастополь
юг
андрей кутепов
владимир гутенев
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К сфере электронной коммерции в России в последнее время приковано пристальное внимание – как со стороны профильных ведомств, так и со стороны потребителей. Как при этом себя чувствуют сами маркетплейсы, что не так с предложениями об их регулировании, что нужно сделать для торговли алкоголем в интернете, и есть ли на рынке место новым игрокам в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Беседовала Анна Шавырина.РИА Новости выступало информационным партнером форума.– Не могу не начать с насущного – неизбежное госрегулирование сферы электронной торговли в России. Ситуация выглядит довольно напряженной. Нет ли у отрасли конфликта и недопонимания с Минпромторгом?– Нет, конфликта точно нет. Мы находимся с ними в постоянном диалоге.– Тогда почему появилось несколько разных законопроектов о регулировании маркетплейсов, а сама отрасль активно призывает не приравнивать себя к традиционной торговле?– Как я и сказал, мы находимся в контакте не только с курирующим министерством (Минпромторг – ред.), но и с другими ведомствами, в том числе с Федеральной антимонопольной службой.Чего не хватало тем инициативам, которые были внесены? Если говорить, например, про проект депутатов Андрея Кутепова и Владимира Гутенева, то в нем очень много прописано параметров, которые просто не присущи нашей отрасли, которые к ней неприменимы.– Например?– Там предлагается ограничить до 10% максимальную комиссию площадки с совокупным размером всех возможных плат, которые она получает за свои услуги. Это невозможно в интернет-торговле, в некоторых случаях только логистика стоит до 50% от стоимости самого товара. И в принципе сама по себе площадка предпринимателю, который на нее приходит, всегда предлагает разные опции, как конструктор: если пользоваться складом площадки, то это будет одна стоимость, если он хочет еще продвигать товары – другая, все будет зависеть от индивидуальных настроек конкретного предпринимателя и того, что он собственно планирует.Более того, предлагается ограничить максимальный размер неустойки (у торговых сетей она рассчитывается от партии товара – ред.), но в электронной коммерции есть такие процессы, которые невозможно привязать к какой-то конкретной величине или стоимости. Вот, например, у меня есть пункт выдачи заказов, который должен быть открыт с восьми утра до восьми вечера, и вдруг он не открывается весь день. Конечно же я его за это оштрафую, но от какой суммы?То же самое касается и предложения запретить реализацию товарных категорий, которые ограничены в обороте – лекарства, ювелирные изделия и так далее. Они уже продаются, и продаются по правилам и под контролем государства, есть специальные системы учета, прослеживаемости и лицензирования. И в этом нет ничего плохого.– Услышали ли вас?– Во многом Минпромторг с нами согласился и предложил продолжить этот диалог и дальше, поэтому я надеюсь, что в итоге победит компромиссный сценарий. Кроме того, надо сказать, что депутаты в Госдуме сейчас готовят обновление – пакет поправок для внесения в закон "О торговле", и в целом, на мой взгляд, он решит целый ряд вопросов, потому что прямо отвечает на ряд проблем и запросов, которые ставили предприниматели перед регулятором.– О каких запросах идет речь?– Предприниматели хотят вести бизнес с большей предсказуемостью – они не могут нормально планировать свою деятельность при частых изменениях оферты и тарифов. А эти поправки предлагают менять тарифы, если они ухудшают положение бизнеса на площадке, не чаще чем раз в квартал, заранее об этом предупредив – минимум за 14 дней.Или, например, когда происходит блокировка личного кабинета – поставщики жаловались на то, что у них не остается доступа к информации. Такого не должно быть. Да, если тебя заблокировали за продажу контрафакта – это правильное действие, но продавцу нужно оставить доступ ко всем документам, которые могут понадобиться, актам сверки и так далее.Также был очень серьезный запрос на арбитраж, когда начисляется штраф, а у человека нет возможности даже оправдаться или доказать, что он этого не заслужил. И вот в этом новом документе предложено давать пять дней на возможность оспорить санкции. Кроме того, там очень четко прописано, что правила площадки должны быть абсолютно прозрачны и понятны – если кто-то работает на площадке, то его нельзя без ссылки на конкретный пункт правил платформы отключить. На мой взгляд, это в целом и обобщает сейчас общий набор каких-то претензий.А вот когда нам предлагают ограничить количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в регионе – это путь не в ту сторону, который, скорее, приведет к стагнации нашего рынка. А у нас же нет задачи закрыть или сделать так, чтобы он перестал работать, есть конкретные вопросы – их и нужно решать.– С учетом этих поправок нужен ли тогда вообще законопроект, который разрабатывают Минцифры и Минэкономразвития?– Я уверен, что тот коллектив авторов, который эти поправки сейчас готовит, пригласит к обсуждению и ведомства в том числе. Это было бы логично.– А есть ли пункты, которые точно надо зафиксировать? Как все-таки правильно вас регулировать?– Я бы, например, полностью снял все ограничения на продажу продуктов питания в интернете. Сейчас сети могут только выкупить товар и перепродать, потому что в физической рознице всегда существовал дефицит полочного пространства. В интернете же нет таких ограничений, у нас полка бесконечная, и я не вижу смысла эти ограничения туда проецировать. Аналогичные ограничения есть и в отношении 5% вложений в маркетинг – в интернете гораздо большее количество способов и вариантов продвижения, поэтому такое точно надо отменять.На мой взгляд, необходимо также законодательно закрепить обязанность продавца, который реализует товары, подлежащие обязательной маркировке, подтверждать при регистрации на площадке, что он также зарегистрирован в соответствующих системах учета. Сам процесс построить так, чтобы без этого размещение было невозможным.– Может ли введение госрегулирования помочь возвращению к вопросу об онлайн-продаже алкоголя в стране? И в целом способствовать легализации этого?– В этой инициативе не было вопросов к онлайн-торговле как таковой, там скорее был вопрос к тому, как контролировать это. В целом и эти системы контроля уже существуют – ЕГАИС, ее просто нужно распространить на онлайн, а для этого ее нужно достаточно сильно и серьезно доработать, произвести некоторые технические изменения.Плюс добавляется серьезный нюанс, связанный с проверкой возраста, но и это уже можно контролировать с помощью современных технологий. Поэтому с точки зрения технического подхода, я не вижу здесь проблем и надеюсь, что нам удастся объяснить это регулятору, в особенности сейчас, когда бюджету нужны средства. Ведь продажа алкоголя в интернете сейчас фактически есть в стране и в достаточно больших объемах – просто это делается "в черную". По нашим данным, только в 2022 году на такой рынок составлял 50 миллиардов рублей, а в 2023 году – он дорос примерно до 80 миллиардов, и сервисы продолжают развиваться. При этом вот НИФИ Минфина насчитывал, что с 2023 по 2027 год сумма выпадающих доходов из-за нелегальной торговли алкоголем составит 253 миллиарда рублей, а эти деньги могли бы идти в казну.Но сейчас к этой теме больше не возвращались?– Пока не слышал.– Еще одна острая тема для маркетплейсов – платеж в пользу "Почты России”. Была информация, что от него отказались, однако вопрос помощи компании остается открытым. Что скажете?– Развитием отрасли занимаются те, кто в нее сейчас инвестирует колоссальные средства. Представьте себе ситуацию – приходят, например, в банковское сообщество и говорят: "Теперь есть государственный банк, и все остальные банки должны скинуть в его бюджет 0,5% от своего оборота". Это даже звучит абсурдно. Такого рода инициативу мы считаем не рыночной и не поддерживаем.Но в целом мы восприняли это больше как призыв к партнерству – за прошлый год нам удалось активизировать работу со всеми компаниями с точки зрения пользования услуг "Почты России". Мы спланировали целую дорожную карту – в общей сложности мы договорились о том, что компании в этом году закупят услуг на общую сумму в 33,5 миллиарда рублей. Это достаточный объем услуг, который, на наш взгляд, таким рыночным способом поможет "Почте" получить определенный оборотный капитал. При этом мы продолжаем диалог и построение коллабораций. Я уверен, что это тоже даст свои результаты.– Недавно ФАС выдала предупреждения Ozon и Wildberries. Стоит ли ждать подобного другим игрокам?– Сейчас правила игры на нашем рынке по сути только закладываются. Несмотря на то, что он достаточно развит, он все еще проходит стадию своего становления. Я не исключаю, что будут и последующие предупреждения, но вижу одно – рынок внимательно на них реагирует, компании исправляются, и это помогает его становлению.– Также ведомство установило и факт коллективного доминирования этих двух площадок – как это влияет на рынок? Есть ли шансы у маленьких игроков?– У нас довольно высококонкурентный рынок, и каждый продавец выбирает подходящие ему каналы реализации своих товаров. В России на данный момент около 60 тысяч интернет-магазинов, и это только те, кто активно продает какие-то товары. При этом в последнее время сложился тренд и на развитие специализированных магазинов – например, с техникой и электроникой или в сфере DIY (сделай сам – ред.). К ним обращаются не только для покупки товара, но за онлайн-консультацией специалиста, помощью с выбором, точными характеристиками и широким спектром товаров из одной категории.Кроме того, у нашего рынка даже больше перспектив в этом плане, чем у зарубежных, где как раз-таки все произошло иначе с доминированием одного многопрофильного игрока. Так что, конкуренция все расставит на свои места.Если смотреть в целом, то доля интернет-торговли в России составляет 14%, в том время как в некоторых западных странах этот показатель доходит до 30%. Так что, считайте, что наш рынок еще может вырасти вдвое за следующие три-пять лет, и на нем места хватит всем.– Как в этом году себя чувствует рынок? Рост продолжается?– За первые четыре месяца текущего года рынок достиг отметки в 2,5 триллиона рублей по продажам, что почти на 40% больше значений за аналогичный период 2023 года. Поэтому мы совершенно уверены в том, что по итогам 2024 года сможем увидеть все девять триллионов оборота и даже чуть больше. При этом если смотреть категории лидеры по приросту, то там тоже интересная динамика: на первых позициях не одежда и обувь или техника, а аптеки – рост на 186% год к году, товары для творчества – 172%, а также инструменты для сада и садовая техника – 138%. Аптеки с 0,7% в общем объеме заняли долю в 1,5%, товары для творчества – с 1,3% выросли до 2,5%, инструменты – с 2,5% до 4,3%, автозапчасти – с 4,1% до 6%, ювелирные изделия – с 0,8% до 1,1%. Но рейтинг топ-5 товаров и распределение в нем позиций пока не изменились. По обороту лидирует цифровая и бытовая техника, на которую сейчас приходится 14,8% всех продаж в интернете, однако ее доля заметно снизилась.– Какие регионы за этот период выросли сильнее всего?– По динамике роста оборотов интернет-торговли в регионах лидируют Дальневосточный и Северо-Кавказский округа, а также два региона Сибири (Тыва и Алтай) и два региона Юга (Крым и Севастополь). Причем Севастополь по росту оказался абсолютным чемпионом: +123% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 100% рост также в Чеченской республике и Тыве, больше 80%-85% в Дагестане, на Чукотке, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Больше 60%-70% в Якутии, Крыму, на Алтае, Камчатке, в Еврейском автономном округе, Магадане, Ингушетии, на Сахалине, в Забайкальском крае и Северной Осетии.– Как думаете, какие вызовы ждут российскую электронную торговлю в ближайшем будущем?– Вызовы проистекают из тех трендов, что сейчас присущи отрасли. Первый тренд – это клиентоцентричность. Второй – финтех, ведь чем больше человек может потратить, тем больше он хочет приобрести, и тем чаще он будет пользоваться услугами интернет-магазинов. Третье – это искусственный интеллект. Нейросети уже позволяют продавцам оформлять карточки товаров, создавать их описание и многое другое, поэтому уверен, что этот тренд сохранится, и искусственный интеллект будет все больше и больше проникать в нашу отрасль. Какие-то рутинные дела ему точно можно будет поручать – например, согласовать время и место поставки.Также важным является и тренд на развитие регионов – это главная задача компаний сейчас. Там открывается большое количество точек, где можно забрать товары, и эти процессы должны стимулироваться. Некоторые игроки сейчас даже настраивают процесс так, чтобы тот предприниматель, который открывает свой бизнес в регионах, получал большую комиссию, чем тот, кто откроется в городе-миллионнике. Поэтому главное сейчас для игроков – это сохранять инвестиции в логистику, а работа в каждом уголке страны и есть основной вызов.
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https://realty.ria.ru/20240516/minpromtorg-1946471403.html
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https://ria.ru/20240607/fas-1951317270.html
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интервью, технологии, россия, севастополь, юг, андрей кутепов, владимир гутенев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), почта россии, ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
ПМЭФ-2024, Интервью, Технологии, Россия, Севастополь, Юг, Андрей Кутепов, Владимир Гутенев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Почта России, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
К сфере электронной коммерции в России в последнее время приковано пристальное внимание – как со стороны профильных ведомств, так и со стороны потребителей. Как при этом себя чувствуют сами маркетплейсы, что не так с предложениями об их регулировании, что нужно сделать для торговли алкоголем в интернете, и есть ли на рынке место новым игрокам в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Беседовала Анна Шавырина.
РИА Новости выступало информационным партнером форума.
– Не могу не начать с насущного – неизбежное госрегулирование сферы электронной торговли в России. Ситуация выглядит довольно напряженной. Нет ли у отрасли конфликта и недопонимания с Минпромторгом?
– Нет, конфликта точно нет. Мы находимся с ними в постоянном диалоге.
– Тогда почему появилось несколько разных законопроектов о регулировании маркетплейсов, а сама отрасль активно призывает не приравнивать себя к традиционной торговле?
– Как я и сказал, мы находимся в контакте не только с курирующим министерством (Минпромторг – ред.), но и с другими ведомствами, в том числе с Федеральной антимонопольной службой.
Чего не хватало тем инициативам, которые были внесены? Если говорить, например, про проект депутатов Андрея Кутепова
и Владимира Гутенева
, то в нем очень много прописано параметров, которые просто не присущи нашей отрасли, которые к ней неприменимы.
– Там предлагается ограничить до 10% максимальную комиссию площадки с совокупным размером всех возможных плат, которые она получает за свои услуги. Это невозможно в интернет-торговле, в некоторых случаях только логистика стоит до 50% от стоимости самого товара. И в принципе сама по себе площадка предпринимателю, который на нее приходит, всегда предлагает разные опции, как конструктор: если пользоваться складом площадки, то это будет одна стоимость, если он хочет еще продвигать товары – другая, все будет зависеть от индивидуальных настроек конкретного предпринимателя и того, что он собственно планирует.
Более того, предлагается ограничить максимальный размер неустойки (у торговых сетей она рассчитывается от партии товара – ред.), но в электронной коммерции есть такие процессы, которые невозможно привязать к какой-то конкретной величине или стоимости. Вот, например, у меня есть пункт выдачи заказов, который должен быть открыт с восьми утра до восьми вечера, и вдруг он не открывается весь день. Конечно же я его за это оштрафую, но от какой суммы?
То же самое касается и предложения запретить реализацию товарных категорий, которые ограничены в обороте – лекарства, ювелирные изделия и так далее. Они уже продаются, и продаются по правилам и под контролем государства, есть специальные системы учета, прослеживаемости и лицензирования. И в этом нет ничего плохого.
– Во многом Минпромторг с нами согласился и предложил продолжить этот диалог и дальше, поэтому я надеюсь, что в итоге победит компромиссный сценарий. Кроме того, надо сказать, что депутаты в Госдуме
сейчас готовят обновление – пакет поправок для внесения в закон "О торговле", и в целом, на мой взгляд, он решит целый ряд вопросов, потому что прямо отвечает на ряд проблем и запросов, которые ставили предприниматели перед регулятором.
– О каких запросах идет речь?
– Предприниматели хотят вести бизнес с большей предсказуемостью – они не могут нормально планировать свою деятельность при частых изменениях оферты и тарифов. А эти поправки предлагают менять тарифы, если они ухудшают положение бизнеса на площадке, не чаще чем раз в квартал, заранее об этом предупредив – минимум за 14 дней.
Или, например, когда происходит блокировка личного кабинета – поставщики жаловались на то, что у них не остается доступа к информации. Такого не должно быть. Да, если тебя заблокировали за продажу контрафакта – это правильное действие, но продавцу нужно оставить доступ ко всем документам, которые могут понадобиться, актам сверки и так далее.
Также был очень серьезный запрос на арбитраж, когда начисляется штраф, а у человека нет возможности даже оправдаться или доказать, что он этого не заслужил. И вот в этом новом документе предложено давать пять дней на возможность оспорить санкции. Кроме того, там очень четко прописано, что правила площадки должны быть абсолютно прозрачны и понятны – если кто-то работает на площадке, то его нельзя без ссылки на конкретный пункт правил платформы отключить. На мой взгляд, это в целом и обобщает сейчас общий набор каких-то претензий.
А вот когда нам предлагают ограничить количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в регионе – это путь не в ту сторону, который, скорее, приведет к стагнации нашего рынка. А у нас же нет задачи закрыть или сделать так, чтобы он перестал работать, есть конкретные вопросы – их и нужно решать.
– С учетом этих поправок нужен ли тогда вообще законопроект, который разрабатывают Минцифры и Минэкономразвития?
– Я уверен, что тот коллектив авторов, который эти поправки сейчас готовит, пригласит к обсуждению и ведомства в том числе. Это было бы логично.
– А есть ли пункты, которые точно надо зафиксировать? Как все-таки правильно вас регулировать?
– Я бы, например, полностью снял все ограничения на продажу продуктов питания в интернете. Сейчас сети могут только выкупить товар и перепродать, потому что в физической рознице всегда существовал дефицит полочного пространства. В интернете же нет таких ограничений, у нас полка бесконечная, и я не вижу смысла эти ограничения туда проецировать. Аналогичные ограничения есть и в отношении 5% вложений в маркетинг – в интернете гораздо большее количество способов и вариантов продвижения, поэтому такое точно надо отменять.
На мой взгляд, необходимо также законодательно закрепить обязанность продавца, который реализует товары, подлежащие обязательной маркировке, подтверждать при регистрации на площадке, что он также зарегистрирован в соответствующих системах учета. Сам процесс построить так, чтобы без этого размещение было невозможным.
– Может ли введение госрегулирования помочь возвращению к вопросу об онлайн-продаже алкоголя в стране? И в целом способствовать легализации этого?
– В этой инициативе не было вопросов к онлайн-торговле как таковой, там скорее был вопрос к тому, как контролировать это. В целом и эти системы контроля уже существуют – ЕГАИС, ее просто нужно распространить на онлайн, а для этого ее нужно достаточно сильно и серьезно доработать, произвести некоторые технические изменения.
Плюс добавляется серьезный нюанс, связанный с проверкой возраста, но и это уже можно контролировать с помощью современных технологий. Поэтому с точки зрения технического подхода, я не вижу здесь проблем и надеюсь, что нам удастся объяснить это регулятору, в особенности сейчас, когда бюджету нужны средства. Ведь продажа алкоголя в интернете сейчас фактически есть в стране и в достаточно больших объемах – просто это делается "в черную". По нашим данным, только в 2022 году на такой рынок составлял 50 миллиардов рублей, а в 2023 году – он дорос примерно до 80 миллиардов, и сервисы продолжают развиваться. При этом вот НИФИ Минфина н
асчитывал, что с 2023 по 2027 год сумма выпадающих доходов из-за нелегальной торговли алкоголем составит 253 миллиарда рублей, а эти деньги могли бы идти в казну.
Но сейчас к этой теме больше не возвращались?
– Еще одна острая тема для маркетплейсов – платеж в пользу "Почты России”. Была информация, что от него отказались, однако вопрос помощи компании остается открытым. Что скажете?
– Развитием отрасли занимаются те, кто в нее сейчас инвестирует колоссальные средства. Представьте себе ситуацию – приходят, например, в банковское сообщество и говорят: "Теперь есть государственный банк, и все остальные банки должны скинуть в его бюджет 0,5% от своего оборота". Это даже звучит абсурдно. Такого рода инициативу мы считаем не рыночной и не поддерживаем.
Но в целом мы восприняли это больше как призыв к партнерству – за прошлый год нам удалось активизировать работу со всеми компаниями с точки зрения пользования услуг "Почты России". Мы спланировали целую дорожную карту – в общей сложности мы договорились о том, что компании в этом году закупят услуг на общую сумму в 33,5 миллиарда рублей. Это достаточный объем услуг, который, на наш взгляд, таким рыночным способом поможет "Почте" получить определенный оборотный капитал. При этом мы продолжаем диалог и построение коллабораций. Я уверен, что это тоже даст свои результаты.
– Недавно ФАС выдала предупреждения Ozon и Wildberries. Стоит ли ждать подобного другим игрокам?
– Сейчас правила игры на нашем рынке по сути только закладываются. Несмотря на то, что он достаточно развит, он все еще проходит стадию своего становления. Я не исключаю, что будут и последующие предупреждения, но вижу одно – рынок внимательно на них реагирует, компании исправляются, и это помогает его становлению.
– Также ведомство установило и факт коллективного доминирования этих двух площадок – как это влияет на рынок? Есть ли шансы у маленьких игроков?
– У нас довольно высококонкурентный рынок, и каждый продавец выбирает подходящие ему каналы реализации своих товаров. В России на данный момент около 60 тысяч интернет-магазинов, и это только те, кто активно продает какие-то товары. При этом в последнее время сложился тренд и на развитие специализированных магазинов – например, с техникой и электроникой или в сфере DIY (сделай сам – ред.). К ним обращаются не только для покупки товара, но за онлайн-консультацией специалиста, помощью с выбором, точными характеристиками и широким спектром товаров из одной категории.
Кроме того, у нашего рынка даже больше перспектив в этом плане, чем у зарубежных, где как раз-таки все произошло иначе с доминированием одного многопрофильного игрока. Так что, конкуренция все расставит на свои места.
Если смотреть в целом, то доля интернет-торговли в России составляет 14%, в том время как в некоторых западных странах этот показатель доходит до 30%. Так что, считайте, что наш рынок еще может вырасти вдвое за следующие три-пять лет, и на нем места хватит всем.
– Как в этом году себя чувствует рынок? Рост продолжается?
– За первые четыре месяца текущего года рынок достиг отметки в 2,5 триллиона рублей по продажам, что почти на 40% больше значений за аналогичный период 2023 года. Поэтому мы совершенно уверены в том, что по итогам 2024 года сможем увидеть все девять триллионов оборота и даже чуть больше. При этом если смотреть категории лидеры по приросту, то там тоже интересная динамика: на первых позициях не одежда и обувь или техника, а аптеки – рост на 186% год к году, товары для творчества – 172%, а также инструменты для сада и садовая техника – 138%. Аптеки с 0,7% в общем объеме заняли долю в 1,5%, товары для творчества – с 1,3% выросли до 2,5%, инструменты – с 2,5% до 4,3%, автозапчасти – с 4,1% до 6%, ювелирные изделия – с 0,8% до 1,1%. Но рейтинг топ-5 товаров и распределение в нем позиций пока не изменились. По обороту лидирует цифровая и бытовая техника, на которую сейчас приходится 14,8% всех продаж в интернете, однако ее доля заметно снизилась.
– Какие регионы за этот период выросли сильнее всего?
– По динамике роста оборотов интернет-торговли в регионах лидируют Дальневосточный и Северо-Кавказский округа, а также два региона Сибири (Тыва и Алтай) и два региона Юга
(Крым и Севастополь
). Причем Севастополь по росту оказался абсолютным чемпионом: +123% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 100% рост также в Чеченской республике и Тыве, больше 80%-85% в Дагестане, на Чукотке
, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Больше 60%-70% в Якутии, Крыму, на Алтае, Камчатке
, в Еврейском автономном округе
, Магадане
, Ингушетии, на Сахалине
, в Забайкальском крае
и Северной Осетии.
– Как думаете, какие вызовы ждут российскую электронную торговлю в ближайшем будущем?
– Вызовы проистекают из тех трендов, что сейчас присущи отрасли. Первый тренд – это клиентоцентричность. Второй – финтех, ведь чем больше человек может потратить, тем больше он хочет приобрести, и тем чаще он будет пользоваться услугами интернет-магазинов. Третье – это искусственный интеллект. Нейросети уже позволяют продавцам оформлять карточки товаров, создавать их описание и многое другое, поэтому уверен, что этот тренд сохранится, и искусственный интеллект будет все больше и больше проникать в нашу отрасль. Какие-то рутинные дела ему точно можно будет поручать – например, согласовать время и место поставки.
Также важным является и тренд на развитие регионов – это главная задача компаний сейчас. Там открывается большое количество точек, где можно забрать товары, и эти процессы должны стимулироваться. Некоторые игроки сейчас даже настраивают процесс так, чтобы тот предприниматель, который открывает свой бизнес в регионах, получал большую комиссию, чем тот, кто откроется в городе-миллионнике. Поэтому главное сейчас для игроков – это сохранять инвестиции в логистику, а работа в каждом уголке страны и есть основной вызов.