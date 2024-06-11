https://ria.ru/20240611/snlk-1952083734.html

В России с 1 ноября вступят в силу два новых стандарта СНЛК

В России с 1 ноября вступят в силу два новых стандарта СНЛК - РИА Новости, 11.06.2024

В России с 1 ноября вступят в силу два новых стандарта СНЛК

Два новых государственных стандарта, впервые определяющих общие положения и термины к возрожденной пять лет назад сети мониторинга радиационных, химических и... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T02:26

2024-06-11T02:26

2024-06-11T02:26

россия

внии гочс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Два новых государственных стандарта, впервые определяющих общие положения и термины к возрожденной пять лет назад сети мониторинга радиационных, химических и биологических рисков на территории России, вступят в силу 1 ноября 2024 года. "Впервые утверждены два национальных стандарта, содержащие общие положения, термины и определения для сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения (СНЛК). ГОСТы разработаны учёными ВНИИ ГОЧС. Они вступят в действие с 1 ноября 2024 года", - говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что ГОСТы предназначены для использования федеральными органами исполнительной власти, субъектов, местного самоуправления, а также организациями при мониторинге радиационных, химических и биологических рисков на территории РФ. "Разработчики полагают, что положительный экономический эффект от принятия стандартов возможен при их неукоснительном применении, так как это позволит организовать качественную планомерную или экстренную защиту населения и объектов экономики в случае химического, биологического или радиоактивного загрязнения окружающей среды при чрезвычайных ситуациях", - подчеркивается в сообщении. ВНИИ ГОЧС отмечает, что возрождение в России существовавшей ранее сети СНЛК началось в 2019 году после выхода постановления правительства "О порядке функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения". Координацию деятельности и методическое руководство СНЛК на федеральном уровне осуществляет МЧС России, на региональном – главные управления министерства по субъектам. В настоящее время в России наблюдением и контролем за радиационной, химической и биологической обстановкой занимаются более 3,5 тысячи организаций и учреждений СНЛК. Около 2 тысяч из них относятся к федеральной подсети службы, остальные созданы субъектами РФ.

https://ria.ru/20240301/gost-1930376496.html

https://ria.ru/20240606/bespilotnik-1950854910.html

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россия, внии гочс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество